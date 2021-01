Serie C, Como – Novara: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Como – Novara del Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata del Gruppo A di Serie C

COMO – Domenica 17 gennaio 2021, alle ore 15:00 il Como sfiderà il Novara per la giornata 19 del Gruppo A di Serie C. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta la Novara ha avuto la meglio con il risultato di 2-1. Pronostico a favore della Como con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.95. Il Como, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 4 vinte, 1 pareggiate e 0 perse; ha realizzato 10 gol e subito 6. Il bilancio della Novara é invece di 0 vinte, 3 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 4 reti fatte e 8 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Ricordiamo che in Serie C guida in classifica il Renate con 41 punti, a seguire il Como con 34 e l’Alessandria con 30.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Como – Novara

Il Como dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3 con Facchin tra i pali, pacchetto difensivo con Dkidak, Bertoncini e Crescenzi. In mediana Arrigoni e Bellemo con esterni Iovine e Cicconi. In attacco Terrani e Gatto ali con Gabrielloni punta centrale. Il Novara dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lanni in porta, in difesa Pogliano e Migliorini centrali con Pagani e Bove terzini. A centrocampo Buzzegoli e Bianchi. In avanti Cisco e Cagnano ali e Panico trequartista dietro a Zigoni.

COMO (3-4-3): Facchin; Dkidak, Bertoncini, Crescenzi; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Cicconi; Terrani, Gabrielloni, Gatto.Allenatore: Gattuso.

NOVARA (4-2-3-1): Lanni; Pagani, Pogliano, Migliorini, Bove; Buzzegoli, Bianchi; Cisco, Panico, Cagnano; Zigoni. Allenatore: Banchieri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Como – Novara , valevole per la giornata 19 del Gruppo A di Serie C , verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports.