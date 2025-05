Consegna della Coppa Nexus per la 2° classificata della Serie BKT

PISA – Sarà sabato 10 maggio, all’interno di un evento organizzato dal Pisa Sporting Club alla Cetilar Arena, la cerimonia di consegna della Coppa Nexus per la seconda classificata della Serie BKT 2024/2025 da parte della Lega Serie B. Uno scenario, quello dell’Arena, fortemente voluto dalla società toscana che nel luogo identitario d’eccellenza per la famiglia nerazzurra vuole celebrare una promozione attesa per 34 anni e arrivata al termine di una cavalcata fantastica.

La cerimonia di premiazione prevede la consegna da parte del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e della Managing director of BKT Europe Lucia Salmaso delle medaglie a dirigenza, staff e giocatori, e della Coppa Nexus alla squadra nerazzurra. La coppa “Nexus” è un riconoscimento che prende il nome dalla lingua eterna per eccellenza: il latino. Nexus significa “collegamento”, come quello tra la Serie BKT e le sue città, la sua gente, i suoi giovani talenti, ma soprattutto tra la Serie BKT e il sogno di affermazione, come viene rappresentato dalla sua conformazione che si slancia verso l’alto, divenendo così il Trofeo degli Italiani.

Inoltre, il materiale di Nexus, l’indistruttibile Ergal 7075 T6, realizzato da Luca Saladino, è ulteriore testimonianza dell’indissolubile legame che unisce la Serie BKT ai suoi territori. Giovani, territori, unione, questi i valori che la Lega Serie B vuole trasmettere attraverso il proprio trofeo più importante.