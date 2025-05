Il fantacalcio in tempo reale sulla 36a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – Il campionato di Serie A si avvia verso le sue battute finali con un finale di stagione che si preannuncia entusiasmante e ricco di emozioni. Attualmente, Napoli e Inter si trovano in una serrata competizione per aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia, distanti tra loro solo tre lunghezze. Il Monza, invece, ha già subito il triste destino della retrocessione, facendo il suo addio alla massima serie. Con queste premesse la trentaseiesima giornata, che avrà luogo dal 2 al 5 maggio, promette di regalare agli appassionati una serie di incontri avvincenti, con squadre in lotta per il titolo, la qualificazione europea e la salvezza.

Il turno prenderà il via il venerdì sera con l’affascinante sfida tra Milan e Bologna. Un anticipazione di quella che di lì a pochi giorni sarà la finale di Coppa Italia. Se i rosoneri non hanno più richieste da fare al campionato, i felsinei sono in piena corsaper un posto in Champions.

Il sabato offre tre importanti incontri. Alle 15, il Como, già salvo, ospiterà il Cagliari in cerca degli ultimi punti per esserlo matematicamente.. Poi, alle 18 si sfideranno Lazio e Juventus, una delle partite più attese dell’intero weekend, con in palio punti fondamentali in chiave Europa.. Infine, il sabato si chiuderà con lo scontro salvezza Empoli-Parma.

La domenica vedrà disputarsi quattro partite. Si cominciaerà alle 12:30 con Udinese-Monza, un incontro senza fini di classifica, seguito da Hellas Verona-Lecce alle 15, che metterà in gioco tanto per la lotta per non retrocedere.

Nel pomeriggio, alle 18, inizierà il momento clou per la corsa allo Scudetto perché si giocherà Torino-Inter. Subito dopo, alle 20.45, si attenderà la replica del Napoli, impegnato in casa contro il Genoa, privo di interessi di classifica.

La trentaseiesima giornata si chiuderà lunedì con due incontri. Alle 18:30, il Venezia affronterà la Fiorentina. A seguire, alle 20:45, ci sarà il tanto atteso Atalanta-Roma, un clash che promette di essere entusiasmante e che potrebbe avere ripercussioni significative sulla corsa all’Europa.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Milan-Bologna, Empoli-Parma e Torino-Inter anche sui canali Sky.

CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE

Venerdì 9 maggio 2025

20.45

Milan-Bologna (DAZN/SKY)

Sabato 10 maggio 2025

15.00

Como-Cagliari (DAZN)

18.00

Lazio-Juventus (DAZN)

20.45

Empoli-Parma (DAZN/SKY)

Domenica 11 maggio 2025

12.30 Udinese-Monza (DAZN)

15.00

Hellas Verona-Lecce (DAZN)

18.00

Torino-Inter (DAZN/SKY)

20.45

Napoli-Genoa (DAZN)

Lunedì 12 maggio 2025

18.30

Venezia-Fiorentina (DAZN)

20.45

Atalanta-Roma (DAZN)