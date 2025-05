Napoli-Genoa 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Genoa di Domenica 11 maggio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Domenica 11 maggio, alle ore 20,45, allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, andrà in scena Napoli-Genoa, posticipo serale della trentaseiesima giornata di Serie A 2024/2025.

I partenopei vengono dal successo casalingo contro il Lecce e sono primi con 74 punti, frutto di ventitré vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte, venticinque gol fatti e cinquantacinque subiti. I rossoblù sono reduci dallo stop casalingo contro il Milan e sono tredicesimi a quota 29. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, quattordici pareggiate e undici perse, trentaquattro reti realizzate e quaranta incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Conte ha collezionato punti, quella di Vieira.

Sono centoventicinque i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quarantotto successi per il Napoli, quarantuno pareggi e trentasei affermazioni del Genoa. All’andata, lo scorso 21 dicembre, finì 1-2 per il Napoli.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI-GENOA 1-1 28' lancio lungo di Vitinha per Pinamonti il cui colpo di testa si infrange sulla TRAVERSA! 27' cross di Messias ma non c'é nessun compagno di squadra pronto a raccogliere la palla e a deviarla in rete 23' ancora assist di McTominay per Raspadori che mette lapalla sul secondo palo! Siegrist si salva in calcio d'angolo! 19' gioco fermo per infortunio a Messias 15' VANTAGGIO!!!!! passaggio chirurgico di McTominay per Lukaku che deve solo mettere la palla in rete! 13' nel Napoli dentro Gilmour al posto di Lobotka che lanemta un problema alla caviglia 8' ci prova ora Mc Tominay con una straordinaria rovesciata! pallaa alta sopra la traversa! 6' concluisione a giro di Politano! Palla a lato di pochissimo! Occasionissima per il Napoli! 4' tocco impreciso di Spinazozla per Lukaku. sfuma così un'occasione per il napoli 1' partiti! squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Napoli-Genoa Tabellino NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka (dal 13' st Gilmour), McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte. GENOA (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez; Ahanor, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira. Reti: al 14' pt Lobotka

Convocati Genoa

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Martin, Norton-Cuffy, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Kassa, Masini, Messias, Onana.

Attaccanti: Ekhator, Pinamonti, Venturino, Vitinha.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì; i suoi assistenti saranno Perrotti e Mokhtar, Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Aureliano, Avar affidato a Gariglio. Sono cinque i precedenti del Napoli con Piccinini a dirigere la sfida in Serie A, con i partenopei sempre imbattuti, vincendo in quattro occasioni. Sono tre, invece, i precedenti del Genoa in Serie A sotto la direzione di Piccinini, con il Grifone sempre sconfitto.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Indisponibili Buongiorno, Juan Jesus, Lobotka, Neres. Conte dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Meret in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Rrhamani e Olivera e sulle fasce da Di Lorenzo e Spinazzola. In mezzo Anguissa, Gilmoure Mc Tominay. Davanti Lukaku e Raspadori.

COME ARRIVA IL GENOA – Assenti Balotelli, Cuenca, Ekuban, Malinovskyi, Miretti e Onana. Out anche lo squalificato Thorsby. Vieira dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Leali tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da De Winter e Vasquez mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sabelli e Martin . In mediana Frendrup e Masini. Tra le linee Messias, di supporto all’unica punta Pinamonti; ai lati Zanoli e Vitinha.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

