Empoli-Parma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Empoli-Parma di Sabato 10 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

EMPOLI – Sabato 10 maggio, alle ore 20.45, andrà in scena Empoli-Parma, anticipo serale della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Indice

Sfida importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per la salvezza. L’Empoli non vince dallo scorso dicembre e arriva da due stop di fila, contro la Fiorentina e contro la Lazio. E’ penultimo (a -2 dal Lecce, quartultimo) a quota 25, con un perorso di quattro partite vinte, tredici pareggiate e diciotto perse, ventisette reti realizzate e cinquantacinque incassate. Il Parma é reduce dallo stop casalingo di misura contro il Como ed é sedicesimo con 32 punti, frutto di sei vittorie, quattordici pareggi e quindici sconfitte, quaranta gol fatti e cinquantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide di campionato i toscani hanno collezionato due punti, i Ducali sei.

Sono 51 i precedenti tra le de compagini, con un bilancio, nei 51 precedenti totali, di 17 vittorie azzurre, 8 pareggi e 26 successi gialloblu. Parlando delle sole gare giocate ad Empoli, 26, sono 14 le affermazioni azzurre, a fronte di 7 vittorie parmensi e 5 pareggi. All’andata,lo scorso 27 ottobre. finì 1-1.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI-PARMA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Marcello Rossi di Biella gli assistenti; quarto ufficiale Mario Perri di Roma 1. Al VAR ci sarà Daniele Paterna di Teramo, AVAR Daniele Doveri di Roma 1.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’EMPOLI – Assenti per infortunio Anjorin, Haas, Kouamé, Maleh, Pellegri, Sazonov e Zurkowski e per squalifica Colombo. D’Aversa dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Vasquez tra i pali e con Goglichidze, Ismajli, e Viti pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Grassi con Henderson mentre Gyasi e Pezzella dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Solbakken e Fazzini ed Esposito, di supporto all’unica punta Colombo.

COME ARRIVA IL PARMA – Indisponibili Almqvist, Bernabé, Cancellieri, Charpentier, Estevez, Kowalski, Mihaila, Osorio e Vogliacco. Chivu dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Suzuki in porta e con una difesa a tre formata da Delprato, Leoni e Valenti. In cabina di regia Sohm con Hernani e Keita mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Hainaut e Valeri. Davanti Bonny e Pellegrino.

Le probabili formazioni di Empoli-Parma

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Esposito. Allenatore: D’Aversa.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Hernani, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: