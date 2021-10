I giocatori da schierare al fantacalcio per la 11° giornata di Serie A: Ospina tra i pali; in avanti Osimhen, Vlahovic e Berardi

BERGAMO – Archiviato il turno infrasettimanale, si riparte subito con l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, articolata su tre giorni, dal 30 ottobre al 1° novembre: si comincia sabato pomeriggio con u dei match più interessanti: Atalanta – Lazio. Andiamo a vedere i consigli per questo turno di Fantacalcio per il la “Top 11” partendo proprio dal portiere Ospina. Per il numero uno colombiano del Napoli parlano i dati statistici: in campionato ha giocato 7 gare su 9 ottenendo 5 clean sheet (71%), davanti a Rui Patricio che ne ha 4 in 9 presenze (44%). D’altronde, se la squadra partenopea finora ha incassato solamente 3 gol un perché ci sarà pure.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto difensivo a tre, partiamo da Dimarco, autore di gol contro l’Empoli e sempre più arma vincente dell’Inter di Simone Inzaghi. A fianco a lui il belga dal Bologna Theathe, difensore con il fiuto del gol. Concludiamo con Singo, uno dei giocatori che più si sta mettendo in luce nel Torino.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo il fantasista del Venezia Aramu: al “Penzo” segna sempre lui, chissà se andrà in gol canche a Marassi contro il Genoa. In mezzo al campo il fantasista polacco del Napoli Zielinski, che non é ancora in condizione ma che secondo il tecnico Spalletti é in crescita e tornerà presto a brillare. A fianco a lui Brahim Diaz, guarito dal Covid e pronto a dare al Milan il suo preioso contributo nella sfida dell’Olimpico contro la Roma. Milinkovic – Savic, leader nella Lazio di Sarri e, secondo voci di mercato, messo nel mirino dalla Juventus per la prossima stagione.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente schieriamo il nigeriano Osimhen, che ha il merito di aver preso il Napoli e averlo trascinato in vetta alla classifica. Al suo fianco Vlahovic , l’attaccante serbo della Fiorentina che potrebbe essere il prossimo colpo di mercato della Juventus. Infine l’inarrestabile Berardi del Sassuolo, cha d oggi ha già all’attivo quattro gol e due assist.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2021-2022, 11° giornata