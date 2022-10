I giocatori da schierare al fantacalcio per la 12° giornata di Serie A: Onana tra i pali; in avanti Vlahovic, Deulofeu e Lautaro

TORINO – Archiviati le Coppe Europee, il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 riparte con la dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023, che si disputerà tra il 29 e il 31 ottobre. Si comincia sabato alle 15 quando la capolista Napoli ospiterà il Sassuolo. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Onana: é il titolare dell’Inter nelle gare di Champions ora che Handanovic é infortunato é il numero uno anche nelle gare di campionato; visti gli ottimi risultati e i consensi ricevuti, non é detto che in futuro i ruoli possano non essere più cosi radicalmente definiti.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, restiamo in casa Inter e partiamo Dumfries: aveva l’ingrato compito di non far rimpiangere Hakimi al momento del suo passaggio al PSG e fin da subito lo ha assolto egregiamente. L’olandese vorrebbe rimanere a Milano ma c’é il fondato pericolo che possa rientrare come contropartita al Chelsea nella trattativa per far rientrare definitivamente Lukaku al club nerazzurro. Proseguiamo con Soppy: si é adattato immediatamente al gioco dell’Atalanta di Gasperini. Contro il Sassuolo suo l’assist per Pasalic in occasione del gol del momentaneo pareggio e poco importa se l’inesperienza dei vent’anni qualche volta lo porta a commettere qualche sbavatura di troppo. Chiudiamo con Mario Rui: per merito è delle prestazioni con la maglia del Napoli é stato incluso nella lista dei pre-convocati al Mondiale della Nazionale portoghese.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Zaccagni: con quattro gol e tre assist su undici partite é l’uomo in più della Lazio di Sarri. In mezzo al campo optiamo per Kostic: tra cross e assist é il valore aggiunto della Juventus di Allegri, capace di portare al gol un po’ tutti, da McKennie a Kean. Al suo fianco suggeriamo Zielinski. é tornato quello di una volta, anzi forse meglio, al punto che la rivista britannica “FourFourTwo lo ha inserito tra i migliori trequartisti del mondo. Sull’altra fascia spazio a Koopmeiners: una prestazione sottotono contro la Lazio non valgono per annullare quattro gol in novecento minuti giocati, dodici passaggi chiave e tredici occasioni da gol create che l’olandese dell’Atalanta aveva fatto fino a quel momento.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Vlahovic: diciassettesimo, a pari merito con Casemiro del Real Madrid e Luis Diaz del Liverpool, nella classifica del Pallone d’Oro 2022, in una intervista rilasciata a TNT Brasil, il serbo della Juventus ha dichiarato di non essere contento dell’anno in corso e pronto a ottenere di più. Al centro Deulofeu: due gol e sei assist per in undici presenze oltre ad un atteggiamento da leader e un bacio alla maglia dell’Udinese hanno messo d’accordo tecnici e “ultimi romantici” del calcio. Chiudiamo con Lautaro Martinez: grazie alla doppietta contro la Fiorentina é salito a quota sessantaquattro gol in centoquarantasei partite giocate con la maglia dell’Inter , facendo meglio anche del Principe Diego Milito; manca un po’ di continuità ma c’é da augurarsi che la trovi presto, magari già a partire dalla gara contro la Sampdoria.

Top 11 dodicesima giornata Serie A 2022/2023