Consigli fantacalcio, 12° giornata Serie A 2025/2026: ecco chi schierare

CAGLIARI – Archiviata la sosta delle Nazionali, il campionato di Serie A 2025-2026 riparte con la dodicesima giornata, che si giocherù dal 21 al 24 novembre. Si comincia sabato alle 15 con Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna; big match domenica sera tra Inter e Milan. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Ci soffermeremo su caratteristiche, motivazioni personali particolari e stato di forma dei singoli.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. In porta Caprile del Cagliari. Portiere giovane ma molto reattivo. Nelle ultime uscite ha dimostrato grande personalità e parate importanti, spesso risultando tra i migliori dei suoi anche quando la squadra subisce gol. È un potenziale para-rigori e la sua porta inviolata nella partita più recente (un 0-0) ne sottolinea la solidità personale, nonostante la difesa

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa, partiamo da Wesley della Roma. Giocatore di grande spinta offensiva, tipico esterno “alla Gasperini”. Viene schierato come difensore al Fantacalcio ma agisce come un centrocampista molto avanzato. Ha già dimostrato di avere il gol nel repertorio (gol all’esordio) e offre costantemente propulsione e cross. Media voto discreta con qualche malus per ammonizioni, ma il potenziale di assist o gol lo rende uottimo. Al centro Belghali, che si è imposto come titolare fisso sulla fascia destra del Verona. La sua grande forza è la continuità di presenze (spesso gioca 90 minuti) e una media voto discreta che garantisce la sufficienza. Tuttavia, non è un difensore noto per i bonus pesanti: finora ha collezionato pochi tiri e nessun gol o assist. Competiamo il reparto difessivo con Dimarco dell’Inter. Uno dei difensori più decisivi del campionato. La sua condizione è eccellente, come dimostrano le sue costanti proiezioni offensive e la media voto alta. È un’arma letale su calci piazzati e tiri da fuori, oltre a essere un prolifico fornitore di assist. Nonostante il ruolo difensivo, agisce come un’ala aggiunta: la sua presenza è una garanzia di potenziale bonus e media voto elevata.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo Orsolini, McTominay, Paz e Isaksen. Orsolini finora é stato incostante ma decisivo. Titolare fisso nel Bologna, è un esterno che ama rientrare e calciare. Le sue prestazioni sono spesso altalenanti (voti bassi o alti) ma quando “gira” è un devastatore in zona bonus. È il rigorista designato o uno dei principali tiratori, il che aumenta il suo appeal per la 12a giornata. Nelle uscite recenti ha mostrato sprazzi di classe, ma la sua forma è sempre legata alla giornata di vena. McTominay del Napoli é noto per la sua aggressività e per essere un centrocampista box-to-box. È un incursore che arriva spesso al tiro. Paz, del Como è un giovane di grandissimo potenziale. Le analisi fantacalcio lo indicano come un centrocampista da schierare in questa giornata per la sua inventiva e la possibilità che possa “brillare” anche contro il Torino. Ha il piede per un assist o un tiro da fuori. Alto potenziale di voto sopra la sufficienza con possibilità di bonus. Isaksen della Lazio nelle ultime uscite ha mostrato segnali di crescita e ha voglia di sbloccarsi. È una scommessa intelligente da schierare: se gioca, l’occasione per un assist o un gol è alta in un match dove la Lazio è favorita.

I suggerimenti per il reparto offensivo

In attacco il primo nome é quello di Berardi, che nonostante il momento difficile del Sassuolo,> è il vero faro della squadra. La sua condizione fisica è ottimale e si traduce in una costante presenza in zona bonus. È il rigorista indiscusso e la fonte primaria di gioco offensivo. Ha collezionato gol e assist nelle ultime uscite e per la 12a giornata è un attaccante imprescindibile per media voto e alta probabilità di bonus. Al centro Soulé della Roma. Sta vivendo un periodo eccezionale, risultando il leader tecnico e realizzativo del Frosinone. È un incubo per le difese avversarie grazie a dribbling, tiri da fuori e inserimenti. È costantemente nell’azione da gol e vanta una fantamedia strepitosa per un giovane. È una scommessa vinta che va schierata senza indugio per la sua continuità di rendimento e bonus. Chiudiamo con Vlahovic dell Juventus. Ha attraversato un periodo di leggera flessione ma è un attaccante che può sbloccarsi in qualsiasi momento. Ha dimostrato di saper segnare sia su azione che su rigore. Nelle ultime partite ha giocato con più intensità, cercando con insistenza il gol.

