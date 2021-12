I giocatori da schierare al fantacalcio per la 18° giornata di Serie A: Handanovic tra i pali; in avanti Immobile, Lautaro e Zapata

ROMA – Il campionato di Serie A 2021/2022 riparte con la diciottesima giornata, articolata su tre giorni, dal 17 al 20 dicembre. Ad appassionare tutti é l’avvincente lotta per lo Scudetto, ristretta a quattro squadre raccolte in 4 punti. Nell’ultimo turno la situazione si é ribaltata. In testa alla classifica troviamo ora l’Inter con 40 punti, seguito da Inter con 39, Atalanta a quota 37 e Napoli a quota 36. Quindi, sarà un turno ricco di emozioni, dove tutto potrà succedere. Con queste brillanti premesse, andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Il portiere scelto per la “Top 11” di questa settimana é Handanovic, il portiere della capolista, alla sua decima stagione con la maglia dell’Inter. Il numero uno sloveno é al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni perché indiscrezioni di mercato lo vorrebbero abdicante a favore di Andre Onana.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto difensivo a tre, cominciamo da un altro giocatore dell’Inter, Skriniar, che contro l’Inter si é spinto ben oltre il ruolo del difensore, andando in avanti a cercare scambi e rifinitura. A fianco a lui Cuadrado, finora troppo spesso al di sotto delle sue possibilità: e di questo la Juventus di Allegri ne risente. Concludiamo con Biraghi, contro il Bologna autore di un altro gol per la Fiorentina, grazie ad una punizione perfetta che ha messo la palla al di sotto dell’incrocio dei pali.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Bajrami gioiello dell’Empoli, straordinariamente settimo in classifica; in una recente intervista ha dichiarato di sentirsi un trquartista ma il ruolo della mezz’ala gli calza indubbiamente a pennello. In mezzo al campo Milinkovic-Savic, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. Il suo futuro, stando alle indiscrezioni, sarebbe lontano dalla Lazio: alla settima stagione con la biancoceleste e considerato tra i migliori centrocampisti in Europa, sarebbe ambito anche da Manchester United e Juventus. Al suo fianco mettiamo Calhanoglu, che se al Milan non aveva mai convinto, nell’Inter di Inzaghi ha ritrovato la sua dimensione personale ed é esploso. Sull’altra fascia troviamo Candreva, probabilmente il miglior uomo della Sampdoria in questa prima parte della stagione, che in una intervista rilasciata recentemente al Corriere dello Sport ha strizzato l’occhio alla Nazionale di Mancini.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Immobile, che potremo osservare nella gara di apertura Lazio-Genoa. Gli mancano due per arrivare a quota 15 per la settimana stagione: sarebbe il quarto attaccante italiano a riuscirci dopo Silvio Piola (15 gol per 10 stagioni), Giuseppe Meazza (8) e Beppe Signori (8). Al centro Lautaro, tra gli uomini di punta dell’Inter, che, secondo voci di mercato, nelle ultime ore sarebbe entrato nel mirino del Chelsea. Chiudiamo con Zapata, pronto a contribuire al riscatto dell’Atalanta in campionato dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2021-2022, 18° giornata