Fidelis Andria – Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fidelis Andria – Südtirol del Mercoledì 15 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la Semifinale di andata della Coppa Italia Serie C

ANDRIA – Mercoledì 15 dicembre 2021 , alle ore 16:00 Fidelis Andria ospiterà il Südtirol per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia Serie C. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Fidelis Andria ha avuto la meglio con il risultato di 3-1 . Sarà l’arbitro Adalberto Fiero di Pistoia a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio degli Ulivi. Sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Ivan Catallo di Frosinone; quarto ufficiale Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Pronostico a favore del Sudtirol con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.58 di contro il pareggio a 3.90 e la sconfitta a 4.96. La Fidelis Andria , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 6 e ha subito 9 . Il bilancio del Südtirol é invece di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5; 9 reti fatte e 2 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 16:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Ricordiamo il percorso che ha portato le due squadre qui. I pugliesi hanno avuto la meglio per 1-0 del Bari quindi 2-1 del Virtus Francavilla e 3-2 del Foggia e 1-0 del Piacenza mentre gli ospiti sono partiti direttamente dai 16esimi di finale dove hanno battuto 4-1 Giana Erminio quindi 2-1 alla Juventus U23 e 3-0 esterno al Teramo.

Info biglietti

Parte dalla mattina del 14 dicembre la prevendita dei tagliandi di accesso al match tra la Fidelis Andria ed il Sudtirol, gara valida per la semifinale della Coppa Italia. Il match sarà mercoledì 15 dicembre con inizio alle ore 18,00 allo Stadio “Degli Ulivi”. I biglietti saranno in vendita sul circuito Vivaticket (online e punti vendita). Si ricorda che per l’accesso allo Stadio “Degli Ulivi”, oltre al biglietto, il tifoso deve portare con se mascherina, mostrare super green pass nonché documento di riconoscimento in corso di validità. Il green pass viene generato direttamente sulla piattaforma IO se sottoposti a ciclo vaccinale. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.

PREZZI BIGLIETTI

• Tribuna Centrale prezzo unico 15€

• Tribuna Laterale prezzo unico 10€ / Under 10 gratis

• Curva Nord prezzo unico 5€ / Under 10 – gratis

• Ospiti Prezzo unico 5€

Prezzi dei biglietti esclusi di diritti di prevendita

I minori di anni 10 possono accedere all’impianto solo se accompagnati ed in possesso di titolo d’accesso che è gratuito

PUNTI DI PREVENDITA VIVATICKET

• Botteghino Lato Tribuna Stadio “Degli Ulivi” Mar 9,30-12,30 / 17-20, Mer 9,30-12,30 / 14-15.

• “Non solo caffè food” – via Antonio Da Villa, 4.

• Tabaccheria del Corso – Corso Cavour, 79.

• Agenzia Erredì, via Verdi 87.

INFO SETTORE OSPITI

La vendita del settore ospiti è attiva (NON necessario alcuno strumento di fidelizzazione) e si concluderà come da normativa alle ore 19:00 del 14 dicembre. Costo unico 5 euro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Fidelis Andria – Südtirol , valevole per la giornata del campionato Coppa Italia Serie C – Semi finali, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports; potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.