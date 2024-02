I giocatori da schierare al fantacalcio per la 26a giornata di Serie A: Skorupski tra i pali; in avanti Vlahovic, Zirkzee e Lautaro

MILANO – Eccoci arrivati ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, che si giocherà dal 23 al 26 febbraio, con l’Inter in fuga verso lo Scudetto. Dieci lunghezze di distacco con una partita ancora da recuperare decretano che la squadra di Simone Inzaghi sta provando ad andare a prendersi la seconda stella. Ad aprire il turno sarà venerdì sera Bologna – Verona: in palio punti pesanti perché da un lato i felsinei inseguono il sogno Champions e dall’altro gli scaligeri lottano per la salvezza.. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Skorupski. É uno degli ingredienti vincenti che ora sogna concretamente di entrare in Europa. Anche contro la Lazio una sua parata su Isaksen ha salvato il risultato.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato restiamo in casa Bologna e partiamo da Kristiansen. Arrivato in punta di piedi, il danese é oggi uno dei punti di forza della squadra di Thiago Motta. Proseguiamo con Bremer. É indubbiamente tra i migliori nel ruolo. La Juventus non vorrebbe farlo partire ma, secondo voci di mercato, l’offerta del Manchester United potrebbe rivelarsi allettante. Chiudiamo con Dimarco. Gli interisti sperano che possa diventare il nuovo Brehme, in omaggio al giocatore tedesco scomparso improvvisamente.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Thorsvedt. É sempre il migliore in campo del Sassuolo, anche nelle giornate in cui non ci sarebbe nulla da salvare. Al centro Gudmundsson. L’islandese ha festeggiato le 330 presenze da professionista ed é una delle pedine fondamentali del Genoa di Gilardino, molto ambito dalle big. Al suo fianco Colpani. Anche il giocatore del Monza é al centro dell’interesse delle grandi squadre: é uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama calcistico italiano. Chiudiamo con Barella. Arriva da una prova superlativa contro lAtletico Madrid: il Lecce é avvisato.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Vlahovic. É il migliore marcatore d’Europa del 2024: dall’inizio dell’anno nessuno ha segnato quanto il serbo della Juventus. Al centro Zirkzee. É la sorpresa del Bologna e il suo nome sarà al centro della prossima sessione di calciomercato. Tuttavia, pare che il club felsineo non voglia venderlo e abbia fissato il prezzo del suo cartellino. E per finire Lautaro. Mal in Champions contro l’Atletico Madrid: i tifosi dell’Inter ne attendono il riscatto contro il Lecce.

