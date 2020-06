Consigli fantacalcio, 27° giornata Serie A: ecco chi schierare

Nella top 11 di giornata tra i viola scelti Dragowski e Chiesa. Ben quattro dall’Atalanta nella sfida casalinga contro la Lazio di Immobile

ROMA – Nel tardo pomeriggio di lunedi, 22 giugno, si torna in campo per la 27ma giornata del Campionato di Serie A post-covid. Andiamo a vedere i giocatori consigliati per questa giornata di Fantacalcio. Abbiamo scelto il modulo 3-4-3 con ben quattro giocatori dall’Atalanta.

IL PRESCELTO TRA I PALI

In porta scegliamo Dragowski della Fiorentina che è impegnato in casa contro lo sterile attacco del Brescia, penultimo per reti fatte (22). Il giovane portiere polacco dovrebbe avere vita abbastanza facile contro la compagine ormai condannata alla Serie B e con un Balotelli in meno in attacco.

I SUGGERIMENTI PER IL REPARTO ARRETRATO

Difesa a 3 con Bastoni dell’Inter, talento in grande spolvero che ha colpito tutti in questo campionato che affronterà il Sassuolo. Poi ovviamente Theo Hernandez del Milan, impegnato a Lecce, grande rivelazione anche lui sulla sua fascia di competenza, e Gosens dell’Atalanta, impegnata contro la Lazio, uno dei tanti esterni rivelazione dei bergamaschi oltre a Castagne e Hateboer: un vero carrarmato.

I GIOCATORI DA IMPIEGARE A CENTROCAMPO

Centrocampo come detto a 4 con Joao Pedro del Cagliari, impegnato nella trasferta di Ferrara contro la Spal, autore di un’annata straordinaria prolificamente parlando, Ilicic e Papu Gomez dell’ Atalanta contro la Lazio in casa, un duo che farebbe “ammattire” qualunque difesa in Italia e non solo pronti sempre a colpire, e Federico Chiesa, impegnato in casa contro il Brescia, ha voglia di trascinare la sua Fiorentina fuori dalle zone mobili della classifica.

I CALCIATORI CONSIGLIATI PER IL REPARTO OFFENSIVO

Attacco col tridente formato Immobile – Ronaldo – Zapata. L’attaccante laziale ha una voglia matta di ricominciare come aveva terminato prima del covid, così come l’avversario di turno Duvan Zapata sarà più agguerrito che mai. Poi mettiamo Cristiano Ronaldo impegnato contro la difesa del Bologna, e siamo fiduciosi nella sua voglia di riscatto dopo le ultime delusioni in Coppa Italia.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 27° GIORNATA