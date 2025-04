I giocatori da schierare al fantacalcio per la 33a giornata di Serie A: Meret tra i pali; in avanti Lukaku, Vlahovic e Retegui

NAPOLI – Con Inter e Napoli in lotta per lo Scudetto, distanziate di quattro lunghezze, il campionato di calcio di Serie A 2024-2025 riparte con la trentatreesima giornata. Sarà un turno pasquale un po’anomalo, articolato su tre giorni, dal 19 al 21 aprile, che verrà inaugurato sabao alle 15 dallo scontro salvezza Empoli-Venezia. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce anche in relazione alla prossima sessione di calciomercato.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Meret. Voci di mercato dicono che l’attuale portiere del Napoli stia per essere confermato anche per la prossima stagione.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato partiamo da Marusic. Tra i migliroi in campo nel Derby della capitale, é stato anche l’autore di un gol da antologia per i biancocelesti- Al centro Dimarco. Per numero di gol e di assist é insostituibile nell’Inter di Inzaghi. Restiamo su Roma-Lazio e completiamo il blocco difensivo con Angelino. Deve farsi perdonare daii tifosi giallorossi un gol mancato a porta vuota che avrebbe dato un imprinnting tutto diverso alla gara.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista scegliamo Paz. Il gioiellino del Como, ambito dalle big, ha saltato l’ultima gara contro il Torino per un risentimento musoclare ed é pronto per tornare in campo e mettersi in luce in questo finale di campionato. Al centro Saelemaekers. Si é trovato bene a Roma e la Roma e si é trovata altrettanto bene con lui. É possibile che diventi a pieno titolo un giocatore giallorosso. Al suo fianco Elmas. Contro il Como, é stato ancora una volta il migliore in campo del Torino, Acquisto di gennaio azzeccatissimo. Chiudiamo con Mc Tominay. Assieme a Lukaku hanno segnato i gol che hanno travolto l’Empoli e permesso al Napoli di rimanere in scia dell’Inter nella corsa per lo Scudetto.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Lukaku. Il belga del Napoli può fare la differenza nella lotta per lo Scudetto. Al centro Vlahovic. Sembra qusi certo che la sua esperienza alla Juventus sia ormai ai titoli di coda. per il serbo ultimi scampoli di sagione per convicere le pretendenti ad investire su di lui. Infine Retegui. L’atalantino é atteso dal rush finale con Retegui per il titolo di capocannoniere.

Top 11 trentatreesima giornata Serie A 2024/2025