I giocatori da schierare al fantacalcio per la 36° giornata di Serie A: Maignan tra i pali; in avanti Zapata, Berardi e Leao

REGGIO EMILIA – Con lo Scudetto già assegnato al Napoli e la Sampdoria già matematicamente retrocessa in Serie B ma soprattutto con tante sfide importanti per un posto in Europa o per la salvezza, la Serie A 2022-2023 scende in campo per la trentaseiesima giornata. Squadre in campo dal 19 al 22 maggio 2023. Si comincia venerdì sera con Sassuolo – Monza. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce anche, e soprattutto, in ottica del calciomercato ormai alle porte.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Maignan. Il portiere del Milan é entrato prepotentemente nel mirino di alcuni club stranieri: su tutti, secondo voci di mercato, Manchester United e Bayern Monaco.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, restiamo in casa rossonera e partiamo con Theo Hernandez. Anche per lui sirene europee e possibile partenza: si parla di PSG, Chelsea e Real Madrid. Proseguiamo con Mazzocchi: il giocatore della Salernitana scalpita per dare il meglio in queste ultime giornate e riscattare un’annata costellata da gravi infortuni. Chiudiamo con Baschirotto: é tra i quarantacinque candidati a costituire, previa votazione, il Team of the Season della Serie A 2022/23.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Zaccagni: ha un contratto con la Lazio in scadenza fino al 2024 e al club biancoceleste si sta lavorando per il suo rinnovo. Stesso discorso per Orsolini, che poniamo al centro. Ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Bologna, che punterà al rinnovo: secondo voci di mercato su di lui si sarebbero anche l’Inter e alcune squadre tedesche. Al suo fianco Frattesi. Il classe 1999 del Sassuolo sarà una pedina fondamentale della prossima sessione di calciomercato, conteso da Juventus, Napoli e Roma. Sull’altra fascia spazio a Rabiot. Il francese della Juventus é tra i migliori nel suo ruolo del campionato e ora pare che su di lui abbia messo gli occhi il Manchester United.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Zapata. Si vocifera che il colombiano dell’Atalanta, reduce da una stagione poco esaltante, stia per lasciare Bergamo con destinazione Roma. Al centro Berardi. Il giocatore del Sassuolo sta vivendo una stagione decisamente positiva, piace a Sarri (e non solo) e pare sia il primo obiettivo della Lazio. Chiudiamo, con Leao. Fresco di rinnovo fino al 2028 con il Milan. Di lui é sufficiente sottolineare quanto si sia fatta sentire la sua assenza in campo.

Top 11 trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023