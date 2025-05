I giocatori da schierare al fantacalcio per la 38a giornata di Serie A: Meret tra i pali; in avanti Lukaku, Kean e Lookman

MILANO – Eccoci arrivati alla trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025, con ancora tutto (o quasi) da scrivere. Gli unici verdetti che questa stagione ha finora emesso sono stati la retrocessione del Monza e il terzo posto dell’Atalanta. É ancora aperta la lotta per la salvezza. Ci sono ancora da decidere i posti in Europa. Ma soprattutto c’é ancora da assegnare lo Scudetto. Napoli e Inter si presentano al rush finale distanziate di un punto.

I partenopei ospiteranno il Cagliari mentre i nerazzurri faranno visita al Como. In caso di parità si giocherà lo spareggio, come quadi mai é successo nella storia. La serata inaugurale del turo, quella di venerdì, assegnerà il Tricolore Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Questa volta non ci soffermeremo su motivazioni personali particolari, sullo stato di forma e sulle prospettive di calciomercato dei singoli ma faremo un’analisi consuntiva di questa avvincente stagione che sta per finire.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Meret del Napoli. Il suo talento tra i pali è indiscutibile; è un portiere affidabile, spesso in grado di compiere parate decisive nei momenti critici. Meret non solo offre sicurezza al reparto difensivo ma possiede anche riflessi straordinari che possono cambiare l’esito di una partita, rendendolo uno dei migliori nel suo ruolo. Lo Scudetto può passare anche dalle sue mani.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato partiamo dall’esperienza di Angelino,della Roma noto per la sua qualità nei trasversali e la capacità di gestire le situazioni di pressione, fornendo sicurezza e supporto ai compagni.. Al centro la freschezza atletica di Davide Bellanova, un calciatore che combina velocità e spinta sulla fascia, essenziale per le azioni offensive. Completa il trio difensivo Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Con la sua esperienza,è un maestro nei duelli individuali e nell’impartire ordine al comparto difensivo.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo, la squadra beneficia di un mix esplosivo di talento e dinamismo. Riccardo Orsolini del Bologna e Mattia Zaccagni della Lazio sono le ali che portano velocità e fantasia sulle fasce, rendendo la manovra offensiva più imprevedibile e incisiva. Entrambi questi giocatori sono noti per la loro capacità di creare occasioni da rete e di trasformazione situazioni apparentemente bloccate in azioni pericolose. Al centro, Christian Pulisic del Milan e Scott McTominay del Napoli offrono un’importante dosi di qualità e forza. Pulisic, con la sua tecnica sopraffina e visione di gioco, è in grado di eseguire passaggi chiave. McTominay contribuisce con la sua potenza fisica e capacità di inserirsi negli spazi, rendendosi pericoloso anche in zona gol.

I suggerimenti per il reparto offensivo

L’attacco della squadra è caratterizzato da pura potenza e imprevedibilità. Romelu Lukaku rappresenta la punta di diamante del nostro reparto offensivo. La sua fisicità gli consente di sfruttare ogni occasione e di far valere la sua presenza in area avversaria. Al suo fianco, Moise Kean della Fiorentina e Ademola Lookman dell’Atalanta completano il trio offensivo. Kean, grazie alla sua velocità e al fiuto del gol, è spesso incisivo e in grado di sorprendere le difese avversarie. Lookman, d’altra parte, porta un elemento di creatività e imprevedibilità, capace di cambiare le sorti di una partita con una giocata individuale o un dribbling decisivo.

Top 11 trentottesima giornata Serie A 2024/2025