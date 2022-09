I giocatori da schierare al fantacalcio per la 5° giornata di Serie A: Rui Patricio tra i pali; in avanti Dia, Dybala e Vlahovic

FIRENZE – Nemmeno il tempo di archiviare il turno infrasettimanale che é già tempo di concentrarci sulla quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023, che si disputerà tra il 3 e il 5 settembre e che ci proporrà già degli incontri di cartello. Oltre al Derby di Milano e Lazio-Napoli, in programma c’é anche Fiorentina – Juventus, la gara di apertura del turno che pone di fronte due tra le sette squadre italiane che la prossima settimana inizieranno la loro avventura in Europa. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando. Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il portiere suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Rui Patricio, che vedremo difendere la porta della Roma a Udine. La grande sensazione di sicurezza che dà ai compagni é suffragata dai numeri: contro il Monza é arrivato il suo terzo cleen sheet stagionale, il venticinquesimo in un anno. In Italia nessuno ha fatto meglio di lui; in Europa soltanto gli estremi difensori di Villarreal e Athletic Bilbao.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, restiamo in “Casa Roma” e cominciamo da Spinazzola. L’infortunio rimediato agli Europei, che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per parecchi medi, é ormai soltanto un brutto ricordo e l’esterno é tornato a recitare un ruolo di primo piano. Anche quando non é impeccabile, resta sempre una spina nel fianco per ogni avversario. Quelli dell’Udinese sono avvertiti. Proseguiamo con Kyriakoupoulos. Arrivato al Sassuolo nel 2019, pare aver scalzato la concorrenza di Rogerio, con cui, sulla carta, dovrebbe dividersi le presenze. Contro il Milan ha dimostrato di poter giocare anche in posizione avanzata, nel tridente offensivo del 4-3-3 di Dionisi. Concludiamo con un nome nuovo: Schuurs. L’olandese si é subito ben adattato alla realtà del Torino e, grazie alla sua personalità e ai suoi modi sicuri, ha già conquistato Juric. É pronto al suo esordio contro il Lecce.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Pasalic. Nella gara trionfale dell’Atalanta contro il Torino é apparso sottotono ma resta uno dei punti fissi della squadra di Gasperini é saprà riscattarsi già a Monza. In mezzo al campo optiamo per Vlasic. Arrivato in prestito al Torino dal West Ham, il croato ha già fatto gol contro Cremonese e Atalanta e per la regola del “non c’é de senza tre” ci si attende che segni anche a Lecce. Al suo fianco Kostic. Il nuovo acquisto della Juventus ha promesso che darà tanti palloni a Vlahovic e agli altri attaccanti. Messo a riposo da Allegri contro lo Spezia, può riprendere a farlo a Firenze. Infine, sull’altra fascia spazio a Sabiri. Le statistiche confermano che é il giocatore che ha colpito più pali e traverse dall’inizio della stagione: i tifosi della Sampdoria sperano che la sfortuna smetta di accanirsi contro di lui e che già a Verona possa ritrovare la via del gol.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Dia. Con un guizzo allo scadere il senegalese ha permesso alla Salernitana di strappare un punto al Verona. Al centro Dybala. É già diventato l’idolo dei tifosi della Roma, Contro il Monza ha realizzato una doppietta che gli ha permesso di tagliare il traguardo dei 100 gol in Serie A. “Ad maiora semper”. Chiudiamo con Vlahovic. Con il secondo gol di fila su punizione é entrato nella storia dell Juventus come quarto giocatore della Juventus capace di segnare su punizione diretta in due presenze consecutive di Serie A dal 2004/05.

Top 11 quinta giornata Serie A 2022/2023