Il giocatore nerazzurro è tra i più in forma del campionato, l’attaccante partenopeo è entrato nella storia del club e vuole migliorarsi. Ecco tutti i consigli della nona di fantacalcio

VERONA – Parte questa sera da Verona la 9° giornata del Campionato di Serie A. É tempo dunque di progettare il nostro nuovo team con i Top11 consigliati per il fantacalcio. Ricordiamo che all’interno di Calciomagazine ampio spazio agli aggiornamenti sulle probabili formazioni e da questa settimana raddoppiano i consigli con le possibili sorprese della giornata.

probabili formazioni della 9° giornata

sorprese fantacalcio della 9° giornata

La nostra analisi parte dal portiere e lo sguardo va a Szczesny con la Juventus impegnata a Lecce. Qualche piccola sbavatura ma la squadra bianconera appare sempre più collaudata e capace di risolvere in pochi minuti il match. Leggasi la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca dove alla squadra di Sarri sono bastati pochi minuti per risulvere una sfida che stava diventando piuttosto complicata. Lo spessore offensivo della squadra di Liverani non sembra allarmare più del dovuto il numero uno bianconero che tuttavia potrebbe anche compiere qualche buon intervento magari cercando anche di tenere la porta inviolata. Passiamo alla difesa con l’Inter che ha dato grande prova di maturità nella sfida contro il Borussia Dortmund e che ha nella difesa l’arma in più. Per questo andiamo a consigliare De Vrij che ultimamente ha anche realizzato due interessanti assist. Qualora dovesse mancare per il turn over possiamo provare con Godin tanto per restare nella stessa squadra. Con Hateboer che non sta ancora sui suoi livelli è la fascia di Gosens a fare la differenza, basti vedere l’ultimo match dell’Olimpico per capire che momento sta passando. Il giocatore è a rischio turn over ma resta da schierare ugualmente. Completa la difesa Di Lorenzo che potrebbe aver buon gioco contro una SPAL ancora lontana parente di quella migliore vista la scorsa stagione.

A centrocampo il primo nome è Nandez nella trasferta con un Torino dagli alti e bassi. Prezioso in chiave assistman ha un’invidiabile media voto e a questo punto è a caccia anche del suo primo gol. Si apre l’era di Thiago Motta nel Genoa e come non puntare nello scontro diretto contro il Brescia sul suo giocatore di maggiore qualità come Schone? Punizioni, rigori, dai suoi piedi potrebbero partire i maggiori pericoli. Nel ruolo di trequartista potrebbe realizzare interessanti verticalizzazioni per il duo d’attacco bianconero, Bernardeschi sarà di essere in competizione per una maglia con Dybala e in campionato avrà chance e motivazioni per far bene. In campionato va a mille e contro l’Udinese potrebbe proseguire la sua scia positiva. Gomez proverà a innescare nuovamente Muriel che con Ilicic garantirà un potenziale offensivo molto temibile.

Lautaro Martinez è probabilmente nel breve termine quello che maggiormente appare in forma e devastante ora che sta anche affinandosi l’intesa con Lukaku. In casa con il Parma non avrà forse i 90 minuti ma avrà più di una chance per continuare a far sognare il popolo nerazzurro. Tra le note liete del lunch match per il Sassuolo, Domenico Berardi potrà sfruttare il gioco di rimessa contro un avversario decisamente alla portata come il Verona. Dopo la bella rete contro l’Inter il giocatore sembra essersi ritrovato dopo l’insufficienza nella 6° giornata e l’assenza nella 7°. Chiudiamo con Mertens, il giocatore dei record che non vuole sapere di fermarsi e proverà a innescare Milik e company nella trasferta contro la SPAL. Andiamo dunque a riepilogare la formazione consigliata per il fantacalcio in questa nona giornata.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 9° GIORNATA