Anticipi della nona giornata del campionato di calcio di Serie A e non giornata di Serie B. Si gioca anche in Premier League, Bundesliga, Liga spagnola, Ligue 1 e Serie C

TORINO – Al centro della programmi sul calcio in tv di sabato 26 ottobre ci sono gli anticipi della nona giornata del campionato di calcio di Serie A e la nona giornata di Serie B.

Si comincia alle 15 quando la capolista Juventus fa visita al Lecce, che nel turno precedente ha pareggiato a San Siro contro il Milan. Alle 18 l’Inter, seconda in classifica a -1 dai bianconeri, ospita il Parma, reduce dal 5-1 inflitto al Genoa. In serata i rossoblu cercheranno di riscattarsi contro il Brescia, che nell’anticipo della scorsa giornata ha pareggiato in casa contro la Fiorentina.



Nel torneo cadetto la capolista Benevento fa visita al Pescara; il Crotone ospita il Venezia, l’Empoli gioca a Trapani.

In Premier League il Manchester City riceve l’Aston Villa. Nella Liga spagnola l’Atletico Madrid ospita l’Athletico Bilbao. Per la Ligue 1 si gioca Lille-Bordeauxs; in Bundesliga il Bayern attende l’Union Berlino.



Spazio anche alla Serie C, al Campionato Primavera, al calcio giapponese e cinese.



Calcio in tv oggi 26 ottobre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

08.00 Newcastle Jets-Adelaide United (A-League) – SPORTITALIA

11.00 Roma-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Juventus-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30 Manchester City-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

13.35 Beijing Gouan-Tianjin Teda (Chinese Super League) – DAZN

15.00

Lecce-Juventus (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

su DAZN la Serie B

Cosenza-Chievo

Crotone-Venezia

Pescara-Benevento

Pordenone-Cittadella

Salernitana-Perugia

Spezia-Juve Stabia

Trapani-Empoli

Cagliari-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA e SI SOLOCALCIO

15.30

Bayern-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

Schalke 04-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Leganes-Maiorca (Liga) – DAZN

17.30 Lille-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

18.00

Inter-Parma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Livorno-Pisa (Serie B) – DAZN e DAZN1

Burnley-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Bayer Leverkusen-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Valladolid-Eibar (Liga) – DAZN

20.00

su DAZN la Ligue 1

Strasburgo-Nizza

Brest-Dijon

Lione-Metz

Reims-Nimes

Montpellier-Angers

20.45

Genoa-Brescia (Serie A) – DAZN e DAZN1

su ELEVEN SPORT la Serie C

Monza-Renate

Piacenza-Padova

Bisceglie-Virtus Francavilla

21.00

Atletico Madrid-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

22.00

Brasile-Canada (Mondiali Under 17) – SKY SPORT FOOTBALL

Nigeria-Ungheria (Mondiali Under 17) – SKY SPORT COLLECTION

