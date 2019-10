I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 9° giornata di Serie A e alla 9° giornata di Serie B

Sabato 26 ottobre tre anticipi della nona giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020 e la nona giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lecce-Juventus 2 (ore 15)

Gara di apertura degli anticipi del sabato della nona giornata del campionato di Serie A. La capolista Juventus fa visita al Lecce, che nel turno precedente ha pareggiato a San Siro contro il Milan. I salentini sono sedicesimi in classifica con 7 punti.

Inter-Parma 1 (ore 18)

Anticipo della nona giornata del campionato di Serie A. L’Inter, seconda in classifica a quota 21, a -1 dalla Juventus, ospita il Parma, reduce dal 5-1 inflitto al Genoa e ottavo con 12 punti.

Genoa-Brescia over 2,5 (ore 20.45)

Anticipo serale della nona giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Il Genoa, che dopo la pesante sconfitta rimediata a Parma, è penultimo in classifica con 5 punti, cercherà di riscattarsi contro il Brescia, quindicesimo con 2 lunghezze in più.

Pescara – Benevento 2 (ore 15)

Incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. I biancazzurri provengono dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia e in classifica sono quattordicesimi con 10 punti. Otto lunghezze in più per i sanniti, primi e reduci da l pareggio interno contro il Perugia.

Pordenone – Cittadella under 2,5 (ore 15)

Match valido per la nona giornata del campionato cadetto. Il Pordenone è reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Juve Stabia e in classifica è undicesimo con 11 punti. Una lunghezze in più per il Cittadella, che nel turno precedente ha perso in casa dal Cosenza.

Trapani – Empoli over 2,5 (ore 15)

Match valido per la nona giornata del campionato cadetto. Il Trapani proviene dal pareggio rimediato in trasferta sul campo dell’Entella, l’Empoli dal pareggio casalingo contro la Cremonese. I siculi sono penultimi in classifica con 5 punti, i toscani secondi a quota 15, a pari merito con il Crotone e a -3 dal Benevento.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 ottobre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 220 euro