Venerdì 25 ottobre parte un nuovo weekend di partite che coinvolgerà i principali campionati europei. In Italia, dove la settimana prossima ci sarà anche il turno infrasettimanale di campionato sono due le gare in programma. Per la Serie A troviamo Verona – Sassuolo mentre in B c’è Ascoli – Virtus Entella. Accanto a queste sfide tra squadre di club ci saranno anche quelle degli under 17 per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei. Nella notte invece si sono disputati altri incontri e che andiamo a vedere prima di lasciarci con il tabellone completo dei risultati aggiornati in tempo reale. Partiamo dalla CONCACAF League con il successo casalingo dell’Olimpia sul Saprissa 2-0 mentre finisce 1-1 tra Alianza FC e Motagua. In Armenia 4-1 esterno dello Shirak su FC Yerevan mentre nell’A-League australiana 1-0 esterno del Melbourne Victory sul Brisbane Roar. Nella Copa Libertadores femminile 2-1 del Ferroviaria sul Cerro Porteno mentre nella MLS in USA 2-0 dell’Atlanta United sul Philadelphia Union e 5-3 del Los Angeles FC contro Los Angeles Galaxi.

