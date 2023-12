I convocati della 18° giornata di Serie A 2023/2024

Locatelli in dubbio per il big match Juventus-Roma dove è squalificato Cambiaso. Bonaventura recuperato per la gara con il Torino in casa

Venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 si apre la 18esima giornata con due incontri. Il primo è Fiorentina–Torino. Italiano dovrà rinunciare a Martinelli, Dodò, Castrovilli, Gonzalez mentre recuperati in extremis Martinez Quarta e Bonaventura. Juric senza N’guessan, Schurs e da valutare Linetty. Stesso orario per Napoli–Monza dove non ci saranno per squalifica Osimhen, Politano, Pablo Marì e Gomez mentre indisponibili sono Olivera, Natan e Caprari con Lobotka in dubbio. Due anche gli incontri delle 20.45. Nel primo giocano Genoa e Inter. I grifoni con due in forse: Retegui e Messias. Inzaghi senza Cuadrado dovrà aspettare l’ultimo per capire se può arruolare Dimarco, Lautaro e Dumfries. Anche Lazio–Frosinone si gioca allo stesso orario con lo squalificato Lazzari mentre infortunati Luis Alberto, Immobile, Marchizza, Kalaj e Lirola. I due allenatori sperano nel recupero di Romagnoli, Oyono e Baez.

Il lunch match di sabato è tra Atalanta e Lecce dove troviamo squalificati Banda e Pongracic. Out invece Palomino, Touré e Dermaku con Toloi e Almqvist in forse. Alle ore 15 si gioca Cagliari–Empoli con Makoumbou squalificato. I sardi senza Rog e Shomurodov mentre dall’altra parte non ci saranno Guarino e Pezzella con Caputo e Bereszynski sulla via della guarigione. Sempre alle 15 troviamo Udinese–Bologna. Lunga lista degli indisponibili da Bjiol a Ebosse, da Deulofeu a Brenner, Vivaldo, Davis e ancora Soumaoro, Ndoye e Karlsson, in dubbio Zemura. Primo incontro delle ore 18 è Verona–Salernitana. Gli squalificati sono Duda e Fiorillo mentre infortunato Dia con Serdar, Magnani, Faraoni e Ochoa che potrebbero farcela a recuperare. Secondo incontro è Milan–Sassuolo. Pioli senza Thiaw, Tomori, Kalulu, Pobega e Okafor, possibile recupero per Sportiello, Musah e Jovic. Dall’altra parte out Boloca, Obiang, Defrel, Alvarez, Vina e Racic mentre è da valutare Viti. Posticipo della 20.45 è Juventus–Roma. Tra i bianconeri squalificato Cambiaso oltre a Pogba e Fagioli mentre infortunati sono Alex Sandro, De Sciglio e Kean con Locatelli sulla via del recupero. Tra i giallorossi out Smalling, Aouar e Abraham.

I giocatori di Serie A convocati per la 18° giornata

FIORENTINA

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Pierozzi, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Brekalo, Duncan, Ikone, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur, Sottil.

Attaccanti: Beltran, Kouame, Nzola.

FROSINONE

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lusuardi, Okoli, Monterisi, Romagnoli.

Centrocampisti: Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Harroui, Lulic, Mazzitelli, Barrenechea, Reinier

Attaccanti: Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè, Cuni

MONZA

Portieri: Lamanna, Di Gregorio, Sorrentino, Gori

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Birindelli, Pedro Pereira, D’Ambrosio, Cittadini

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, V. Carboni, Colpani, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria

Attaccanti: Colombo, Maric, Mota Carvalho