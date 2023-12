Elenco delle partite previste per oggi, sabato 29 dicembre 2023: si chiude la 18esima giornata in Serie A, turno casalingo per Atalanta e Milan, si gioca anche la Premier League

Calcio italiano anche oggi protagonista con la Serie A. Dopo i primi quattro incontri dove registriamo i tre punti per la Lazio in casa con il Frosinone e per la Fiorentina con il Torino e i pareggi di Napoli in casa con il Monza e dell’Inter e Genova vediamo cosa ci attende in questo sabato 30 dicembre.

Partiamo dal lunch match delle ore 12.30 tra Atalanta e Lecce. I nerazzurri sperano di chiudere il 2023 recuperando punti dalla zona Europa. Gasperini vanta negli scontri diretti 5 vittorie e 3 sconfitte mentre contro D’Aversa vanta 7 vittorie. La Dea è rimasta imbattuta in casa in 9 delle 11 gare ufficiali stagionali con 7 vittorie e 2 pareggi. I giallorossi hanno vinto solo 1 delle ultime 13 partite ma si mantengono a metà classifica e hanno perso solo 4 delle 11 partite dove come classifica veniva dato come sfavorito.

Scontro salvezza molto importante alle ore 15 tra Cagliari ed Empoli. Un punto separa le due squadre che si tengono a un passo dalla zona salvezza con Verona e Udinese coinvolte. Arrivano entrambe da due sconfitte consecutive. Ranieri è ben consapevole dell’importanza di giocare all’Unipol Domus dove nelle ultime 4 partite ha mantenuto l’imbattibilità. Per i toscani c’è la grande difficoltà di andare a segno con appena 10 centri stagionali contro le 30 reti subite.

Stesso orario per Udinese – Bologna. I rossoblù ormai non possono più nascondere le loro ambizioni europee avendo raggiunto fino al 4° posto attualmente scavalcati dalla Fiorentina che ha già giocato. Arrivano da tre successi consecutivi, quattro se includiamo anche la Coppa Italia mentre i bianconeri faticano nel vincere. Solo 1 successo nelle 17 giocate ma con 11 pareggi ha dato anche dimostrazione di solidità e grande forza di reazione.

Nella fascia delle ore 18 troviamo il Milan ospitare il Sassuolo. I rossoneri stanno mantenendo un buon ruolino ma i neroverdi sono diventati un ostacolo non più occasionale visto che hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti a San Siro. Di contro però quest’anno soffrono molto fuori casa dove nelle ultime 13 occasioni hanno vinto solo due volte. Pioli non fa troppe previsioni ma preferisce vivere alla giornata. In conferenza stampa ha parlato del bisogno di centrare la vittoria con una prova convincente. Non la vede come ultima spiaggia visto che la stagione è ancora lunga. Un avversario che costruisce tanto soprattutto con Berardi e Laurienté ma che al momento ha concesso anche molto in difesa.

Verona–Salernitana è una altro di quei match chiave o quasi per la stagione. In particolare i campani proveranno a staccarsi al più presto dall’ultimo posto magari agganciando proprio nel finale di 2023 l’Empoli in coda. I giallobù sono a 5 punti ma il fattore campo potrebbe favorirli. La vittoria nello scorso turno proprio al Bentegodi con il Cagliari è molto più di un’iniezione di fiducia.

Gran finale di giornata alle ore 20.45 con Juventus–Roma. Punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre. Il pareggio dell’Inter ingolosisce la squadra di Allegri che potrebbe chiudere il 2023 a -2 dalla vetta. La squadra di Mourinho sà già che la Fiorentina ha fatto il suo dovere vincendo e deve fare i conti con un Bologna che potrebbe continuare a macinare punti. Ragione in più per cercare di uscire dalla battaglia con più punti possibili. Allegri ha sottolineato il buon momento del gruppo e che è importante restare con i piedi per terra. L’avversario l’ha dipinto come squadra scorbutica con in panchina uno dei migliori allenatori in assoluto e non mancano grandi qualità in attacco. Importante prestare grande attenzione, conservare pazienza e compattezza senza avere quella frenesia nel voler strafare.

Si gioca anche in Premier League con ben sei incontri validi per la 20esima giornata. Tra questi spicca il turno casalingo per Manchester City contro lo Sheffield United e dell’Aston Villa con il Burnley mentre lo United sarà impegnato in casa del Nottingham. La squadra di Guardiola potrebbe approfittare della sfida con il fanalino di coda per riprendere il passo verso le prime posizione. Infatti nell’ultimo turno ha rosicchiato ben tre punti su Arsenal e Aston Villa e con una gara da recuperare già vede un possibile secondo posto da raggiungere a -2 dal Liverpool.

In Portogallo troviamo invece la Liga Portugal con quattro partite. Si parte alle 16.30 con Estoril-Farense e Gil Vicente-Boavista quindi alle ore 19 c’è Casa Pia-Braga e alle 21.30 trasferta dello Sporting in casa della Portimonense.

SERIE A

12.30

15.00

18:00

20.45

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fateh – Al Akhdoud 16:00

Al Taee – Al-Ittihad FC 16:00

Al Shabab – Al Wehda 19:00

Al-Taawon – Al Nassr Riyadh 19:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Western United 07:30

Melbourne Victory – Adelaide United 09:45

EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – Arab Contractors 15:00

El Gaish – ZED 18:00

Enppi – Baladiyat El Mahalla 18:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Luton – Chelsea 13:30

Aston Villa – Burnley 16:00

Crystal Palace – Brentford 16:00

Manchester City – Sheffield Utd 16:00

Wolves – Everton 16:00

Nottingham – Manchester Utd 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi – Sanat-Naft 12:30

Esteghlal F.C. – Peykan 14:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Petah Tikva – Hapoel Jerusalem 14:00

Hapoel Hadera – Netanya 17:00

Maccabi Bnei Raina – Sakhnin 17:00

Ashdod – H. Beer Sheva 18:30

ITALIA SERIE A

Atalanta – Lecce 12:30

Cagliari – Empoli 15:00

Udinese – Bologna 15:00

Milan – Sassuolo 18:00

Verona – Salernitana 18:00

Juventus – Roma 20:45

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Libano U20 – Siria U20 12:00

Emirati arabi uniti – Kyrgyzstan 16:15

Liberia U17 – Sierra Leone U17 17:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

AD Sarchi (Cos) – Limon Black Star (Cos) 02:00

Olivenza (Esp) – Badajoz (Esp) 12:00

Tubize (Bel) – Francs Borains (Bel) 12:00

Gijon B (Esp) – Marino de Luanco (Esp) 12:30

Botafogo PB (Bra) – Retro (Bra) 14:00

America-RN (Bra) – Serra Branca (Bra) 19:00

Globo (Bra) – Sao Paulo Crystal (Bra) 19:00

Treze (Bra) – Santa Cruz (Bra) 19:30

Nacional de Patos (Bra) – Potyguar (Bra) 21:00

Atlas (Mex) – Mazatlan FC (Mex) 22:00

Queretaro (Mex) – Necaxa (Mex) 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril – Farense 16:30

Gil Vicente – Boavista 16:30

Casa Pia – Braga 19:00

Portimonense – Sporting 21:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – Rangers 13:30

Aberdeen – St. Mirren 16:00

Hearts – Ross County 16:00

Kilmarnock – Dundee FC 16:00

Motherwell – Livingston 16:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Richards Bay – Supersport 14:30

Swallows – Golden Arrows Posticipata

TS Galaxy – Chippa United 14:30

Mamelodi – Polokwane 16:45

Sekhukhune – Kaizer Chiefs 19:00