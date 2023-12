Pagelle 18° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 18° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

GENOVA – Niente titolo di Campione d’Inverno per l’Inter, fermata a Marassi dal Genoa sul risultato di 1-1. Al gol iniziale di Arnautovic risponde Dragusin, che pone fine all’imbattibilità di Sommer, durata 427 minuti. Riesce alla Lazio la rimonta contro il Frosinone. Avanti su rigore con Soulé, i ciociari si fanno superare da Castellaneos e Isaksen. Il terzo gol porta la firma di Patric.

Pareggio tirato tra Napoli e Monza. I biancorossi sprecano la possibilità di portare a casa i tre punti sbagliando un rigore. Tre punti fondamentali in chiave Champions per la Fiorentina , che batte il Torino grazie ad un gol realizzato al 91′ da Ranieri.

Oggi la Serie A si congeda dal 2024 con due sfide importantissime. Posta in palio alta per il Milan, dopo il passo falso di Salerno: riceveranno a San Siro il Sassuolo. La Juventus, che quindi potrà ancora aspirare al titolo di Campione d’Inverno. ospiterà all’Allianz Stadium la Roma, rigenerata dalla vittoria contro il Napoli e in cerca di quella continuità di risultati che finora é mancata. Il sorprendente Bologna, quarto, dopo aver battuto in una settimana Roma, Inter e Atalanta, farà visita all’Udinese, sulla carta avversario più semplice. Aprirà il programma il lunch match Atalanta – Lecce.

PROGRAMMA DELLA 18° GIORNATA

Venerdì 29 dicembre

18.30

Fiorentina−Torino (pagelle – tabellino)

Napoli−Monza (pagelle – tabellino)

20.45

Genoa−Inter (pagelle – tabellino)

Lazio−Frosinone (pagelle – tabellino)

Sabato 30 dicembre

12.30

Atalanta−Lecce (pagelle – tabellino)

15.00

Cagliari−Empoli (pagelle – tabellino)

Udinese−Bologna (pagelle – tabellino)

18.00

Milan−Sassuolo (pagelle – tabellino)

Verona−Salernitana (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus−Roma (pagelle – tabellino)