I convocati della 6° giornata di Serie A 2024/2025

I nerazzurri a Udine senza Barella, rossoneri con Thiaw e Morata in forse per l’anticipo. Napoli senza il solo Meret

L’anticipo Milan-Lecce apre ufficialmente la 6° giornata di Serie A 2024/2025. Diversi gli assenti soprattutto in casa rossonera da Sportiello a Calabria, da Bennacer a Okafor passando per Florenzi, in dubbio Thiaw e Morata. I giallorossi senza Guibert squalificato e gli indisponibili Kaba, Berisha e Bonifazi. Il programma di sabato si aprirà alle ore 15 con Udinese-Inter. Non saranno della partita da una parte Giannetti, Payero e Sanchez, dall’altra Barella e Buchanan mentre dubbi per Kristensen e Kamara. Alle 18 la Juventus in casa del Genoa senza Weah, Milink e Adzic mentre i grifoni dovranno rinunciare a Messias, Malinovskyi, Ekuban e Norton-Cuffy. Alle 20.45 si gioca Bologna-Atalanta. Non saranno della partita El Azzouzi, Ferguson, Cambiaghi, Pobega, Scalvini, Toloi, Scamacca e in dubbio Godfrey.

Lunch match della domenica quello tra Torino e Lazio con i granata privi del solo lungodegente Schuurs mentre dall’altra parte si monitorano le condizioni di Patric e Gigot. Alle ore 15 in campo Como-Verona dove è squalificato Dawidowicz. Tra gli indisponibili Serdar, Harroui e Cruz con Barba sulla via del recupero. Stesso orario per Roma-Venezia. Tra i giallorossi out Dybala e Saelemaekers mentre tra i lagunari Bjarkason. In forse Celik, Le Fee, Lorenzo Pellegrini, Altare e Duncan. Alle ore 18 in campo Empoli-Fiorentina per il derby toscano. Assenti Perisan, Ebuehi, Zurkowski, Sazanov mentre in dubbio Fazzini, Maleh, Pongracic e Mandragora. Il Napoli alle ore 20.45 ospita il Monza senza il solo Meret. Tra i biancorossi out Cragno, Ciurria, Gagliardini, Vignato e Mota con Birindelli e Sensi in forse.

Posticipo del lunedì alle 20.45 Parma-Cagliari. Squalificato Cancellieri, indisponibili Benedyczak, Kowalski, Wieteska mentre da valutare Estevez, Prati e Pavoletti.

I giocatori di Serie A convocati per la 6° giornata

ATALANTA

Portieri: Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi.

Difensori: Kossounou, Godfrey, Bellanova, Djimsiti, Ruggeri, Kolasinac, Del Lungo, Palestra, Zappacosta.

Centrocampisti: Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Ederson, De Roon, Samardzic, Brescianini.

Attaccanti: Zaniolo, Lookman, De Ketelaere, Retegui.

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.

GENOA

Portieri: Gollini, Leali, Sommariva.

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Bohinen, Badelj, Frendrup, Kasa, Miretti, Thorsby.

Attaccanti: Ankeye, Ekhator, Pinamonti, Vitinha.

JUVENTUS

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Bremer, Cabal, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi.

Centrocampisti: Conceiçao, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Mbangula.

LECCE

Portieri: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard.

Centrocampisti: Coulibaly, Marchwinski, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Banda, Burnete, Dorgu, Hasa, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic.