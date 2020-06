Coppa Italia 2019/2020: il cammino delle quattro semifinaliste

TORINO – Il format dell’attuale Coppa Italia permette (dalla stagione 2008/2009) l’entrata in scena solamente dagli ottavi di finale delle squadre classificatesi dal primo all’ottavo posto nella stagione precedente di Serie A.

Ciò favorisce costoro, che si ritrovano in gioco con un calendario abbastanza agevole al proprio debutto negli ottavi, per lo più giocando tra le mure amiche. Ecco infatti i risultati delle quattro squadre rimaste fin qui in lizza per la conquista della Coppa Italia: Inter, Milan, Juventus e Napoli.

Napoli – Perugia: 2-0

Inter – Cagliari 4-1

Milan – Spal: 3-0

Juventus – Udinese: 4-0

Come possiamo ben vedere, Napoli, Inter, Milan e Juve si sbarazzano molto facilmente delle loro avversarie di turno.

Passiamo ai quarti, dove le cose iniziano finalmente a complicarsi un pò:

Milan-Torino: 4-2 dts (2-2)

Juventus-Roma 3-1

Napoli-Lazio 1-0

Inter-Fiorentina 2-1

Come possiamo vedere, vittorie puittosto sofferte per tutte e quattro le squadre, tranne forse la Juve che si sbarazza con un secco 3-1 della Roma, mentre il Milan risolve la pratica Torino con fatica solamente nei tempi supplementari.

Ora siamo arrivati alle fatidiche semifinali, dove si incrociano Juventus e Milan (andata 1-1) e Napoli e Inter (andata 1-0). Staremo a vedere chi meriterà di più l’accesso alla finale: due posti per quattro squadre.

A cura di Giuseppe Annunziata