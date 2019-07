Coppa Italia 2019 – 2020: tabellone, date, squadre e graduatoria

MILANO – La Lega Calcio ha pubblicato, a seguito del sorteggio effettuato oggi, 22 luglio 2019, il tabellone della Coppa Italia 2019 – 2020. Teste di serie saranno Napoli, Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Torino, Roma, Lazio. Quindi sono state individuate altre 5 fasce che entreranno nella competizioni in fasi differenti.

DATE

Ricordiamo che il 1° turno eliminatorio ci sarà il prossimo 4 agosto quindi il se 2° l’11 agosto, il 3° il 18 agosto, il 4° il 4 dicembre. Quindi dagli ottavi di finale in campo le 8 teste di serie nel doppio turno del 15 e 22 gennaio 2020, i quarti di finale sono previsti per il 29 gennaio, le semifinali per il 12 febbraio e 4 marzo e la finale il 13 marzo. Andiamo dunque a vedere l’elenco delle formazioni che partecipano alla competizione secondo la graduatoria e l’immagine del tabellone di partenza.

GRADUATORIA COPPA ITALIA 2019 – 2020