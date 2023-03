Coppa Italia 2023 di Calcio da Tavolo a San Benedetto del Tronto

Dopo 4 anni si torna a giocare il prestigioso torneo in programma il 15 e 16 aprile 2023 nelle Marche con una formula totalmente rinnovata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Coppa Italia di Calcio da Tavolo è, da sempre, considerata come uno dei più prestigiosi trofei del circuito agonistico del calcio in miniatura. L’ultima edizione si è disputata in quel di San Benedetto del Tronto, nel 2020. Le restrizioni a causa della pandemia per il Covid e la successiva ripresa delle attività sportive, con tutti i principali eventi che si sono ovviamente accavallati, hanno consentito la riprogrammazione di questo torneo solo quest’anno, con la 33esima edizione che si disputerà, dunque, a San Benedetto del Tronto (AP), nel weekend del 15 e 16 aprile 2023, presso il Centro Sportivo “Sabatino D’Angelo”. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

FORMULA RINNOVATA

La Coppa Italia 2023 di Calcio da Tavolo prevede una formula totalmente rinnovata rispetto alle precedenti edizioni. Ad esempio, per le competizioni individuali, che si svolgeranno nella giornata di sabato 15 aprile 2023, sarà previsto, per la prima volta, il tabellone Master, esclusivamente dedicato agli atleti nei primi posti del ranking della FISCT, unitamente alle classiche competizioni Open e Veteran. Insieme a queste ci saranno anche i tornei giovanili (UNDER20, UNDER16 e UNDER12), la competizione Ladies e quella per i diversamente abili. Inoltre, gli atleti che verranno eliminati dalla fase a girone del torneo Open, accederanno al tabellone Cadetti, per l’assegnazione del titolo anche in questa specifica categoria. I vincitori delle competizioni individuali Master e Veteran saranno qualificati di diritto alla competizione individuale dei Campionati Europei 2023, che si svolgeranno il 16 e 17 Settembre presso Gibilterra, rappresentando i colori azzurri della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo. Per quanto riguarda, invece, le competizioni a squadre, che si giocheranno nella giornata di domenica 16 aprile 2023, sono previsti il torneo Master, dedicato alle squadre che ai parteciperanno ai prossimi Campionati Italiani di Serie A e B, ed il tabellone Cadetti, per i club aventi diritto alla partecipazione ai prossimi Campionati Italiani di Serie C e D ed alle nuove squadre iscritte alla Federazione. Sarà inoltre organizzato un torneo giovanile, al quale prenderanno parte le rappresentative juniores dai vari club, unitamente ad alcune squadre composte da giocatori under residenti nella stessa regione (in questo caso li nome della squadra sarà quello della regione di riferimento) ed ulteriori squadre jolly composte da giovani atleti appartenenti a club diversi.

LA DIRETTA LIVE

L’intera competizione sarà trasmessa sul canale ufficiale Youtube della FISCT e rilanciata anche sul gruppo Facebook FISCT Live. Nei giorni scorsi, inoltre, sui social ufficiali della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo è stata giù pubblicata la locandina dell’evento ed il video promo della Coppa Italia 2023 di Calcio da Tavolo, visionabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=cZr7cDPZqw8.

L’ULTIMA EDIZIONE

La Coppa Italia di Calcio da Tavolo è nata, ufficialmente, nel 1977, inizialmente come gara nazionale esclusivamente dedicata ai club. Successivamente, dal 1996, la competizione si è arricchita ulteriormente anche con i tornei individuali e, nell’ultima edizione disputata, nel 2020, ha registrato l’affermazione di Luca Zambello (Open), Cesare Santanicchia (Veteran), Gianmaria Lena (Cadetti), Luca Riccio (Under20), Mattia Ferrante (Under16), Francesco Manfredelli (Under12) e la vittoria delle Fiamme Azzurre Roma nella competizione per club.