Coppa Italia per Società di Beach Volley: CUS Torino e IBeach scrivono la storia a Laigueglia

Prima edizione della Coppa Italia per Società di Beach Volley: trionfano CUS Torino nel femminile e IBeach nel maschile

Laigueglia entra nella storia del beach volley italiano. Sul lungomare Cristoforo Colombo si è infatti conclusa la prima edizione della Coppa Italia per Società di Beach Volley, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Riviera Beach Volley e con il Comitato Regionale FIPAV Liguria. Dopo una prima giornata intensa, la domenica ha offerto quarti, semifinali e finali di altissimo livello, con un pubblico numeroso e un clima perfetto per lo spettacolo.

A conquistare il nuovo trofeo sono state CUS Torino nel femminile e IBeach nel maschile, due società capaci di imporsi grazie alla profondità delle proprie rose e alla continuità di rendimento nelle tre categorie previste: Gold, Silver e Bronze. Un regolamento innovativo, che premia non la singola coppia vincente, ma la società più completa, sommando i punti ottenuti solo dalle prime cinque posizioni e considerando esclusivamente il risultato della prima coppia schierata da ogni club.

Nel femminile, alle spalle del CUS Torino si è piazzata We Beach, mentre il terzo gradino del podio è andato alla Beach Volley Training, capace di replicare lo stesso piazzamento anche nel maschile. In quest’ultimo tabellone, dietro ai campioni di IBeach, si è classificata Romabeachtour, protagonista di un percorso solido e continuo.

La due giorni ligure ha offerto match combattuti in ogni categoria. Nella Gold femminile si sono imposte Puccinelli–Barboni (Beach Volley Zone), mentre nella Gold maschile il titolo è andato alla coppia Andreatta–Acerbi (Beach Volley Training). Successi importanti anche per CUS Torino nella Silver femminile, Romabeachtour nella Silver maschile, We Beach nella Bronze femminile e ASD In Beach Club nella Bronze maschile.

Archiviata la Coppa Italia, lo sguardo delle società è già rivolto al grande appuntamento finale della stagione: le Finali del Campionato Italiano per Società, in programma a Bibione dal 22 al 24 maggio. Sul litorale veneto tutti proveranno a strappare lo scudetto ai pluricampioni della Beach Volley Training, pronti a difendere il titolo.

Una prima edizione che ha convinto per formula, qualità tecnica e partecipazione, ponendo le basi per un nuovo appuntamento fisso nel calendario del beach volley italiano.