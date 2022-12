Cosenza – Ascoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cosenza – Ascoli di domenica 18 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B

COSENZA – Domenica 18 dicembre al San Vito Marulla, andrà di scena la sfida tra Cosenza e Ascoli, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 14:00, tra due formazioni accomunate dalla voglia di vincere. Il Cosenza, deve necessariamente ritrovare i tre punti per tirarsi dai bassi fondi della classifica. Alla ricerca del successo anche l’Ascoli di Bucchi, che vuole rientrare in zona play off. Nei 14 precedenti in terra calabra, il bilancio è favorevole ai lupi rossoblu, i quali vantano 6 successi contro i tre dei marchigiani. Cinque sono le volte in cui è emerso il risultato di parità. Dirige il match Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Raghetti. Quarto uomo Minelli, mentre al Var Nasca e all’Avar Muto.

Cronaca della partita e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: COSENZA - ASCOLI Buon pomeriggio, tutto pronto per seguire insieme in tempo reale la sfida delle 14 tra Cosenza e Ascoli, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. IL TABELLINO COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Vaisanen, Rigione, Martino; Kornvig, Voca, Florenzi; Merola, Brignola; Larrivey. A disp.: Lai, Matosevic, Brescianini, D’Urso, Meroni, Panico, Nasti, Vallocchia, Venturi, La Vardera, Zilli. All. Viali

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falasco; Dionisi, Gondo. A disp.: Guarna, Baumann, Salvi, Lungoyi, Ciciretti, Adjapong, Giordano, Falzerano, Eramo, Tavcar, Buchel, Mendes. All. Bucchi ARBITRO: Sacchi di Macerata

Formazioni ufficiali della partita

COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Vaisanen, Rigione, Martino; Kornvig, Voca, Florenzi; Merola, Brignola; Larrivey. A disposizione: Lai, Matosevic, Brescianini, D’Urso, Meroni, Panico, Nasti, Vallocchia, Venturi, La Vardera, Zilli. Allenatore: Viali

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falasco; Dionisi, Gondo. A disposizione: Guarna, Baumann, Salvi, Lungoyi, Ciciretti, Adjapong, Giordano, Falzerano, Eramo, Tavcar, Buchel, Mendes. Allenatore: Bucchi

I convocati del Cosenza

Portieri: 12 Lai Alessandro, 77 Marson Leonardo, 31 Matosevic Cristjan.

Difensori: 33 La Vardera Salvatore Dario, 27 Martino Pietro, 13 Meroni Andrea, 14 Panico Ciro, 5 Rigione Michele, 3 Rispoli Andrea, 15 Vaisanen Sauli, 23 Venturi Michael.

Centrocampisti: 4 Brescianini Marco, 34 Florenzi Aldo, 7 Kornvig Emil, 28 Sidibe Alassane, 21 Vallocchia Andrea, 42 Voca Idriz.

Attaccanti: 11 Brignola Enrico, 10 D’urso Christian, 9 Larrivey Joaquin, 18 Merola Davide, 20 Nasti Marco, 40 Zilli Massimo.

I convocati dell’Ascoli

Portieri: 46 Baumann, 13 Guarna, 1 Leali

Difensori: 17 Adjapong, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 2 Salvi, 4 Simic, 44 Tavcar

Centrocampisti: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 32 Giovane

Attaccanti: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 23 Falzerano, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 90 Mendes

Le parole dei due mister

William Viali (Cosenza): “Incontriamo una squadra di qualità, con cinque centrali difensivi tutti titolari. In mezzo al campo ha la possibilità di cambiare come davanti. Questo però non ci deve preoccupare, dobbiamo provare a fare la gara indipendentemente dall’avversario”.

Christian Bucchi (Ascoli): «Affrontiamo una squadra vivace, viva, che ha tanti giovani bravi, di corsa, di gamba, di intensità. Le partite del Cosenza sono state tutte estremamente combattute fino all’ultimo secondo, ci aspettiamo una gara tosta, sappiamo il peso specifico di questa partita, abbiamo bisogno di tornare alla vittoria e cercheremo di farlo domenica. A volte i pareggi ti lasciano insoddisfazione, ma assumono un peso diverso quando riesci ad inanellare qualche vittoria e fa diventare il pareggio un mattoncino importante».

Presentazione del match

QUI COSENZA – Tra i rossoblu indisponibili Calò, Gozzi , Butic e Camigliano. Rientra Martino, in ballottaggio con La Vardera per una maglia da titolare. Torna a guidare l’attacco dal primo minuto l’esperto Larrivey.

QUI ASCOLI – Il tecnico Christian Bucchi, fresco di rinnovo contrattuale, vuole ricambiare la fiducia della società con una vittoria che manca da ben due mesi. Ancora indisponibili Gnahorè e Fontana, torna a disposizione il portiere Leali, fuori per infortunio da tre mesi e mezzo. L’ex Brescia in ballottaggio con Guarna, il quale è comunque in vantaggio per difendere i pali bianconeri. In difesa recuperato Simic, pronto a partire titolare nel trio completato da Botteghin e Quaranta, considerata l’assenza di Bellusci per motivi familiari. Davanti il tandem Dionisi-Gondo.

Le probabili formazioni di Cosenza – Ascoli

COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino; Vallocchia, Voca, Florenzi; Merola, Brignola; Larrivey. Allenatore: Viali

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Ciciretti, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco; Gondo, Dionisi. Allenatore: Bucchi

Dove vedere la partita in tv e streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra Cosenza e Ascoli, sia in tv che in diretta streaming, attraverso i canali sotto elencati:

Canale tv: DAZN, Sky Sport Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite) ed Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live, OneFootball

A cura di Rocco Calandruccio