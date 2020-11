Cosenza – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cosenza – Brescia del 7 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la settima giornata di Serie B

COSENZA – Sabato 7 novembre alle ore 14:00 avrà luogo la sfida Cosenza – Brescia, valevole per la settima giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla netta sconfitta in campionato raggiunta alla sesta giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 2-0 contro il Chievo. La formazione calabrese occupa attualmente il tredicesimo posto in classifica con cinque punti. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto quattro pari ed una sconfitta. La squadra ospite, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel campionato cadetto trovando solo un pareggio nel match in casa con l’Entella terminato con il risultato di 2-2. Nelle ultime sfide sin qui giocate, la compagine lombarda, invece, ha ottenuto una vittoria e due pareggi piazzandosi in dodicesima posizione a quota cinque punti.

La presentazione del match

QUI COSENZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Falcone tra i pali, pacchetto difensivo formato da Idda in mezzo con Tiritiello e Legittimo ai suoi lati. A centrocampo Bruccini e Sciaudone in cabina di regia con Corsi e Bittante sulle fasce. Davanti, invece, spazio al tandem offensivo formato da Carretta e Gliozzi assistito da Baez sulla trequarti.

QUI BRESCIA – Diego Lopez, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un 4-3-2-1 con Joronen in porta. Il pacchetto difensivo sarà formato da Papetti e Mangraviti in mezzo con Sabelli e Cistana ai lati. A centrocampo Ndoj, Van De Looi e Dessena in cabina di regia con Spalek e Jagiello a spaziare sulla trequarti. Davanti, infine, dovrebbe esserci Aye, unico terminale offensivo.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Cosenza – Brescia, valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni di Cosenza – Brescia

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Corsi, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez; Carretta, Gliozzi. Allenatore: Occhiuzzi.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Cistana; Ndoj, Van De Looi, Dessena; Spalek, Jagiello; Aye. Allenatore: Diego Lopez.

STADIO: San Vito di Cosenza