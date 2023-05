COSENZA – Giovedì 25 maggio 2023, allo Stadio “San Vito-Marulla”, andrà in scena Cosenza – Brescia, gara valida per l’andata dei playout di Serie B 2022-2023. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Il match di ritorno é previsto per giovedì 1° giugno allo Stadio “Rigamonti”. In caso di parità in entrambe le gare si procederà con i tempi supplementari ed eventuali con i calci di rigore. Il Cosenza aveva chiuso la regular season al diciassettesimo posto con 40 punti, frutto di nove vittorie, tredici pareggi, sedici sconfitte, trenta gol fatti e cinquantatré subiti. Il Brescia, invece, era arrivato sedicesimo con gli stessi punti, grazie a un percorso di nove partite vinte, tredici pareggiate e sedici perse, trentasei reti realizzate e cinquantasette incassate. jI due confronti in campionato si erano conclusi con il pareggio per 1-1all’andata e col risultato di 2-1 in favore dei lombardi al ritorno. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 2.65.

RISULTATO FINALE: COSENZA - BRESCIA 1-0

SECONDO TEMPO

50' è finita! Il Cosenza vince il primo scontro con il Brescia per 1-0 e ritorno fra sette giorni. Ospiti sfortunati in occasione della traversa di Bisoli. Vi ringraziamo per l'attenzione vi aspettiamo il live dal Rigamonti

50' angolo per il Brescia, cross basso di Olzer intercettato da Calò

46' sugli sviluppi di un corner, cross di Calò e colpo di testa ravvicinato di Vaisanen alto! Dall'altra parte Rodriguez conquista un angolo ma Micai è padrone dell'area in uscita sicura

44' 5 minuti di recupero

43' giallo a D'Orazio

41' sponda in area di Olzer per l'inserimento in Mangraviti che conclude con l'esterno sinistro di poco a lato!

39' dentro Vaisanen per D'Urso e Finotto per Zilli

38' conclusione a giro su punizione con il mancino Olzer, palla sopra la barriera ma larga

35' in campo Adryan per Listkowski, dentor anche Olzer per Bjorkengren

34' chiusura di Florenzi in area su Bianchi, prova a reagire il Brescia

31' fallo di Van de Looi su Brescanini, giallo per lui

28' fuori Voca dentro Calò

27' dentro Adorni per Huard

25' MARCO NASTI!!! COSENZA IN VANTAGGIO!! Su cross di Brescianini verso il secondo palo colpo di testa ravvicinato di D'Orazio, vola Andrenacci con una mano a salvare ma da due passi tap in sempre di testa per Nasti infila con Cistana che prova a salvare sulla linea di porta

21' in campo Bianchi per Ayé e Van de Looi per Labojko

18' giallo a Karacic, duro interevento su Florenzi da dietro

17' su palla scodellata in area da D'Urso, colpisce di testa Nasti ma troppo centrale!

16' inserimento di Florenzi, sul cross dal fondo una deviazione per il corner ma Rigione non riesce ad arpionare la sfera

13' sugli sviluppi di un corner dalla destra di Labojko tre palle gol per il Brescia! La prima su colpo di testa di Magraviti ravvicinato sul secondo palo respinto a terra da Micai quindi una traversa su tentativo di Bisoli di testa e nuovo tentativo salvato dalla difesa dai piedi di Magraviti in tap in

11' cross dal fondo insidioso di D'Urso, blocca con sicurezza in presa alta per Andrenacci

5' cross dal fondo di Martino per Nasti che taglia bene prende il tempo al marcatore ma colpisce di testa alto!

4' fermato in posizione di offside Rodriguez

3' cross di Florenzi per Nasti che in area cicca un pò la conclusione

si riparte con il secondo tempo, questa volta è il Cosenza a muovere il primo pallone

PRIMO TEMPO

48' si chiude il primo tempo tra Cosenza e Brescia, 0-0 all'intervallo e gara piuttosto bloccata. Break di qualche minuto e torniamo per raccontarvi il secondo tempo

48' giallo per Voca, intervento con la gamba alta per lui

46' due angoli consecutivi per il Brescia, palla scodellata in area e libera la difesa

45' 3 minuti di recupero

44' punizione per il Cosenza, cure mediche per Zilli. Sugli sviluppi della punizione schema con Florenzi che libera a centroarea Nasti ma conclusione centrale bloccata senza problemi

42' giallo per Huard, punito un suo intervento su Brescianini

40' Bisoli imbuca Ayé in area, diagonale con il destro un pò debole che non spaventa Micai

38' cross teso di Huard per Ayè che in area non riesce a raggiungere la sfera sul primo palo, bravo Rigione nel contrastarlo

36' intervento in scivolata per Labojko al limite dell'area su D'Orazio, primo giallo del match. Batte la punizione lo stesso D'Orazio ma centra la barriera

32' bolide con il destro al limite dell'area in posizione leggermente defilata per Karacic ma sfera sopra la traversa

28' spunto personale per Brescianini chiuso regolarmente appena dentro l'area da Mangraviti aiutato da una leggera spinta di Labojko

26' stop un pò gofffo di Huard in area ma non è sembrato esserci un tocco con il braccio. Proteste da parte della panchina del Cosenza

24' buona palla recuperata alta da Rodriguez, scarico per Listkowski ma conclusione dal limite centrale. Blocca in due tempi Micai

22' cross di Bisoli, in area buon anticipo di testa di Martino ad allontanare

19' occasione per il Cosenza su spunto di Brescianini, cross a mezz'altezza per Zilli che non arriva di testa in tuffo da due passi!

17' fallo di Nasti su Huard ai 25 metri: batte la punizione Labojko e palla direttamente sul fondo

16' si riprende a giocare con il possesso per il Brescia che senza fretta prova a far uscire la difesa di casa

13' tegola per il Cosenza che perde Marras. Il giocatore non ha recuperato dall'infortunio di prima, al suo posto Zilli

10' interruzione di gioco, a terra Marras dopo uno contrasto. Si è girata la caviglia e spray in funzione. Il giocatore rientra in campo un pò zoppicando

8' primo angolo per il Cosenza dalla sinistra d'attacco ma nulla di fatto, ha la meglio la difesa

6' tentativo in verticale per Karacic ma sulla traiettoria non c'è nessun compagno e presa comoda per Micai

2' primo intervento di Martino su Rodriguez, un pò di nervosismo in campo

Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Brescia in maglia a sfondo bianco, Cosenza nella classica rossoblù

Cosenza e Brescia in campo, tutto pronto per il calcio d'avvio

