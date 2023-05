Cristiano Ronaldo, si rinnova la collaborazione con Herbalife

“È gratificante dal punto di vista personale e professionale poter aiutare altri atleti in tutto il mondo a capire come i prodotti nutrizionali possano essere di supporto alle loro prestazioni”

ROMA – Herbalife, azienda globale, nel settore del benessere, ha annunciato oggi il rinnovo della sponsorship con il campione internazionale di calcio Cristiano Ronaldo. L’accordo con Herbalife, siglato dieci anni fa, nel 2013, conferma l’azienda come partner esclusivo di Ronaldo per i prodotti per la nutrizione, il benessere e le prestazioni sportive.

“Mentre entriamo in una nuova era per Herbalife, siamo entusiasti che Cristiano sia al nostro fianco in una partnership incentrata sull’impegno per la nutrizione, il fitness e il vivere al meglio la propria vita”, ha dichiarato Michael Johnson, Presidente e Amministratore Delegato di Herbalife.

Cristiano Ronaldo, considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, nella sua carriera ha vinto 34 coppe: sette campionati in Inghilterra, Spagna e Italia, cinque UEFA Champions League, quattro Coppe del Mondo FIFA, il Campionato Europeo UEFA e la UEFA Nations League. È anche il primo giocatore nella storia ad aver segnato in cinque Coppe del Mondo consecutive.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti personali, tra cui cinque Palloni d’oro, quattro Scarpe d’oro europee e due premi come miglior giocatore FIFA. Ha segnato più di 830 gol ufficiali in carriera per squadre di club e nazionali, detenendo il record di miglior marcatore di sempre nella storia del calcio maschile.

“Herbalife è un elemento importante della mia alimentazione orientata alla performance e mi aiuta da oltre dieci anni a vivere al meglio”, ha dichiarato Cristiano Ronaldo. “È gratificante dal punto di vista personale e professionale poter aiutare altri atleti in tutto il mondo a capire come i prodotti nutrizionali possano essere di supporto alle loro prestazioni”.

Gli atleti sponsorizzati da Herbalife utilizzano i prodotti dell’azienda prima, durante e dopo gli allenamenti e le partite. Nell’ambito del suo costante impegno a migliorare la nutrizione anche nello sport, nel 2013 Herbalife ha lanciato Herbalife24® CR7 Drive in collaborazione con Cristiano Ronaldo, una bevanda studiata appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali della leggenda del calcio e degli atleti di ogni livello in tutto il mondo. I prodotti per lo sport Herbalife24 sono utilizzati anche dai consumatori che desiderano un supporto alle proprie prestazioni dentro e fuori dal campo.

Herbalife sponsorizza con orgoglio più di 190 eventi sportivi, squadre e atleti in tutto il mondo che testimoniano l’impegno dell’Azienda per una vita sana e attiva, supportata da una buona alimentazione.

Per maggiori informazioni sugli atleti sponsorizzati da Herbalife, visitare il sito https://iamherbalifenutrition.com/sponsored-athletes/.