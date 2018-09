Cosenza – Livorno live: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Cosenza – Livorno: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 18

COSENZA – Oggi alle ore 18 si giocherà Cosenza – Livorno, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Incontro che si preannuncia delicato visto che entrambe le squadre non hanno cominciato bene il torneo cadetto. Da una parte c’è la formazione calabrese che nelle prime tre giornate ha raccolto solo un punto ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Verona (a tavolino) e Cittadella. Dall’altra parte ci sono i toscani che, a causa del riposo, hanno giocato soltanto due partite, perdendole entrambe contro Pescara e Crotone.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 22 settembre dalle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca.

La presentazione del match

QUI COSENZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Saracco in porta, pacchetto difensivo composto da Anibal, Dermaku e Legittimo. A centrocampo Garritano in cabina di regia con Verna e Mungo mezze ali mentre sulle corsie esterne Corsi e D’Orazio. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Tutino e Maniero.

QUI LIVORNO – La compagine toscana dovrebbe schierarsi con un modulo speculare. Mazzoni in porta, pacchetto arretrato composto da Gonnelli, Di Gennaro e Dainelli. A centrocampo Valini in regia con Luci e Rocca mezze ali mentre sulle fasce spazio a Fazzi e Maicon. In attacco il tandem offensivo composto da Kozak e Giannetti.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Cosenza – Livorno, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2018/2019, verrà trasmessa in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Cosenza – Livorno

COSENZA (3-5-2): Saracco; Anibal, Dermaku, Legittimo; Corsi, Verna, Garritano, Mungo, D’Orazio; Tutino, Maniero. Allenatore: Braglia

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli; Fazzi, Luci, Valiani, Rocca, Maicon; Kozak, Giannetti. Allenatore: Lucarelli

STADIO: San Vito – Gigi Marulla