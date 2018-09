Livorno – Crotone: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Livorno – Crotone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LIVORNO – Lunedì 17 settembre alle ore 21 andrà in scena Livorno – Crotone, match valido per il posticipo della terza giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine toscana che è reduce dalla sconfitta di Pescara. Zero punti in classifica per l’organico Amaranto che, nel primo turno, ha effettuato il riposo. Dall’altra parte c’è la squadra calabrese che, dopo la brutta sconfitta di Cittadella, ha reagito subito demolendo il Foggia 4-1. Tre punti in classifica, dunque, per la squadra guidata da Giovanni Stroppa.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 17 settembre dalle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

QUI LIVORNO – Lucarelli dovrebbe schierare il suo Livorno col 3-5-2 con Mazzoni in porta, reparto difensivo composto da Gonnelli, Di Gennaro e Dainelli. A centrocampo Valiani in cabina di regia con Rocca e Luci mezze ali mentre sulle fasce spazio a Fazzi e Porcino. In attacco tandem offensivo composto da Kozak e Giannetti ma occhi alle quotazioni di Diamanti che stanno salendo.

QUI CROTONE – La compagine pitagorica dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare: 3-5-2 con Cordaz tra i pali, reparto arretrato composto da Cuomo, Sampirisi e Marchizza. A centrocampo Benali in regia con Rohden e Firenze mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Faraoni e Martella. In attacco c’è la coppia composta da Budimir e Nalini.

Dove vederla in TV e in streaming

La Serie B sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni del match

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli; Fazzi, Luci, Valiani, Rocca, Porcino; Kozak, Giannetti. Allenatore: Cristiano Lucarelli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Sampirisi, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Firenze, Martella; Budimir, Nalini. Allenatore: Giovanni Stroppa

STADIO: Armando Picchi