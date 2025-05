Diretta PSG-Arsenal di Mercoledì 7 maggio 2025: bissato il successo dell’andata con le reti di Fabian Ruiz e Hakimi, accorcia Saka. A Monaco affronterà l’Inter

PARIGI – Mercoledì 7 maggio, allo Stadio Parco dei Principi di Parigi, andrà in scena PSG-Arsenal, semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025. Si riparte dall’1-0 dell’andata a favore degli uomini di Luis Enrique. In caso di parità al termine dei 180′ si procederà con i tempi supplementari ed, eventualmente, con i calci di rigore. La vincente affronterà nella finale di Monaco di Baviera del 31 maggio l’Inter, che ieri sera ha superato il Barcellona dopo i tempi supplementari.

Entrambe le squadre hanno avuto un cammino impressionante nella competizione, dimostrando la loro forza e determinazione. I Gunners, sotto la guida di un astuto Arteta, hanno fatto fuori il Real Madrid nei quarti di finale, mentre il PSG ha fatto il colpaccio eliminando due squadre inglesi consecutive: prima il Liverpool e poi l’Aston Villa. PSG e Arsenal si erano già affrontate all’Emirates Stadium durante la fase a gironi dello scorso inverno. In quell’occasione, l’Arsenal aveva trionfato con un convincente 2-0, grazie alle reti di Kai Havertz e Bukayo Saka.

RISULTATO FINALE: PSG-ARSENAL 2-1 [AGG. 3-1] SECONDO TEMPO 50' è finita! Il PSG può sognare, conquistata la finale superando 2-1 l'Arsenal. Successo bissato nel match di ritorno e sarà l'avversario dell'Inter a Monaco. Per questa diretta è tutto, amici della Champions League ci vediamo per la finale del 31 maggio con la nostra diretta 49' buona chiusura in area di Marquinhos, palla in fallo laterale 44' assegnati 5 minuti di recupero 42' in campo Gonçalo Ramos per Nuno Mendes 41' giallo a Saka per proteste 41' battibecco tra Kvaratskelia e Calafiori, giallo per entrambi 38' finisce la partite di Timber, al suo posto White 37' siluro quasi da fermo dai 25 metri di Hakimi, palla di poco a lato! 36' conclusione al volo in area di Dembélé un pò troppo centrale, intervento d'istinto efficace di Raya! 35' cross di Calafiori per Saka, uscita a vuoto di Donnarumma e piattone alto da due passi! 31' Saka! Accorcia l'Arsenal! Errore di Marquinhos a favorire l'avanzata e cross basso di Hernandez per il compagno favorito da un rimpallo conclude in porta da pochi metri 29' Lucas Hernandez per Doué 27' Hakimi!! 2-0 PSG!! Scarico di Kvaratskhelia in area per l'ex Inter che dopo uno scambio nello stretto con Dembéle calcia in diagonale potente e preciso all'angolo destro 25' in campo Dembélé per Barcola, sul corner successivo al rigore libera la difesa 24' batte Vitinha e Raya para! Conclusione alla sua sinistra e bel tuffo dell'estremo difensore 23' sul dischetto va Vitinha prima due cambi nell'Arsenal con Trossard e Calafiori per Lewis-Skelly e Martinelli 22' c'è potenziale episodio da rigore in area dell'Arsenal su conclusione di Hakimi, respinta con la mano di Lewis-Skelly. Mano larga e assegnato rigore! 18' tiro terrificante di Saka con il mancino in area verso il palo più lontano, si allunga Donnarumma e respinge in angolo! Sul corner palla persa dagli inglesi e contropiede rapido sulla sinistra concluso con il destro in area da Hakimi ma c'è la respinta di Raya 15' tiro cross indisioso di Ødegaard, con i pugni allontana Donnarumma 12' corner per l'Arsenal dalla destra, Rice direttamente verso la porta con Donnarumma ad alzare sopra la traversa. Nuovo tentativo, non ci arriva nessuno e palla sul fondo con Timber bravo ad anticipare il portiere ma tocco di nuca errato 11' spunto di Vitinha dal fondo nello stresso, cross morbido sporcato da Saliba, blocca Raya 11' ingenuità di Lewis-Kelly, falloso su Barcola e giallo per lui 7' preziosa copertura di Kvaratskhelia, al momento PSG in controllo 1' cross di Hakimi controllata da Timber che spaventato dalla pressione di Kvaratskhelia spedisce in fallo laterale sono gli inglesi a muovere il primo pallone di questo secondo tempo squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 47 finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi con il PSG avanti grazie ad uno splendido gol di Fabian Ruiz. 44' saranno due i minuti di recupero 41' lancio in profondità per Saka che non arriva in tempo sulla palla 37' Kvara resce a saltare un difensore ma viene fermato dal secondo 34' ritmi più bassi in questa fase della partita dove il possesso palla é di dominio assoluto del PSG 30' PSG vicino al raddoppio. Fabian Ruiz serve Kvaratskhelia il quale a sua volta passa la palla a Barcola. Il tiro é debole e viene comunque deviato in calcio d'angolo 27' VANTAGGIO PSG!!!! sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla, respinta da un giocatore dell'Arsenal, arriva a Fabian Ruiz che controlla la controlla prima di sfoderare un sinistro che la mette nell'angolo dove Raya non può arrivare! 26' ammonito Rice per gioco falloso 22' Barcola recupera il pallone, serbe bene Kvaratskelia il cui tiro risulta troppo debole e non impensierisce minimamante Raya 19' ammonito Nuno Mendes per gioco falloso 17' il destro si Kvaratskhelia stampa lapalla sul palo! Occasionissima per il PSG! 14' si arrabbia Kvaratskhelia che era libero e non é stato servito dal suo compagno di squadra Fabian Ruiz 9' si riprende a giocare con il portiere regolarmente in campo 8' gioco fermo per infortunio a Donnarumma 8' incredibile parata di Donnaruma su Odegard, sutore di un tiro fortissimo sbucato tra due uomini! 6' calcio d'angolo per l'Arsenal causato da una deviazione del cross di Martinelli. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di PSG-Arsenal, dalle ore 21 seguiremo la sfida valida per il ritorno della semifinale di Champions League. TABELLINO PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola (dal 25' st Dembélé), Doué (dal 38' st L. Hernandez), Kvaratskhelia. A disposizione: Safanov, Tenas, Gonçalo Ramos, Dembélé, Lee, L. Hernandez, Mayulu, Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Tape, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique. ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber (dal 38' st White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (dal 23' st Trossard); Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli (dal 23' Calafiori). A disposizione: Neto, Setford, Tierney, White, Zinchenko, Trossard, Sterling, Calafiori, Butler-Oyedeji, Henry-Francis, Nwaneri. Allenatore: Mikel Arteta. Reti: al 27' Fabian Ruiz, al 27' st Hakimi, al 31' st Saka Ammonizioni: Nuno Mendes, Rice, Lewis-Kelly, Kvaratskelia, Calafiori, Saka Recupero: 2' nel primo tempo, 5' nella ripresa A disposizione: Neto, Setford, Tierney, White, Zinchenko, Trossard, Sterling, Calafiori, Butler-Oyedeji, Henry-Francis, Nwaneri. Allenatore: Mikel Arteta. Reti: al 27' Fabian Ruiz, al 27' st Hakimi, al 31' st Saka Ammonizioni: Nuno Mendes, Rice, Lewis-Kelly, Kvaratskelia, Calafiori, Saka Recupero: 2' nel primo tempo, 5' nella ripresa

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia. A disposizione: Safanov, Tenas, Gonçalo Ramos, Dembélé, Lee, L. Hernandez, Mayulu, Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Tape, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. A disposizione: Neto, Setford, Tierney, White, Zinchenko, Trossard, Sterling, Calafiori, Butler-Oyedeji, Henry-Francis, Nwaneri. Allenatore: Mikel Arteta.

Referee: Felix Zwayer

Assistants: Robert Kempter, Christian Dietz

Fourth official: Harm Osmers

VAR: Bastian Dankert

Assistant VAR: Benjamin Brand

“Siamo qui perché lo meritiamo, abbiamo vinto la prima partita e l’obiettivo di domani è vincere la seconda. Ci sono molte potenziali chiavi di volta, ma credo che dovremo dimostrare la fiducia che i nostri tifosi ci hanno dimostrato, in termini di impegno e intelligenza emotiva. Ci saranno dettagli che potremo controllare. Dovremo rimanere fedeli alle idee che abbiamo avuto finora. Affronteremo questa partita puntando sui nostri punti di forza. Se le cose non andranno come vogliamo, saremo abbastanza competitivi da ribaltare la situazione. Onestamente, non credo che un’area della squadra sia superiore alle altre. A prescindere dai giocatori, questo è uno dei grandi punti di forza del Paris Saint-Germain in questa stagione. Non siamo una squadra che specula, indipendentemente da chi siano i nostri avversari. Non è facile, bisogna seguire principi molto chiari”.

1 – Gianluigi Donnarumma, 2 – Achraf Hakimi, 5 – Marquinhos, 7 – Khvicha Kvaratskhelia, 8 – Fabian Ruiz, 9 – Gonçalo Ramos, 10 – Ousmane Dembélé, 14 – Désiré Doué, 17 – Vitinha, 19 – Lee Kang-In, 21 – Lucas Hernandez, 24 – Senny Mayulu, 25 – Nuno Mendes, 29 – Bradley Barcola, 33 – Warren Zaïre-Emery, 35 – Lucas Beraldo, 39 – Matvey Safonov,

48 – Axel Tape, 49 – Ibrahim Mbaye, 51 – Willian Pacho, 80 – Arnau Tenas, 87 – João Neves

“Sì, una delle più belle, sicuramente. Voglio dire, di nuovo, a una sola vittoria dalla finale. Non possiamo chiedere di meglio. Non parliamone [ora], facciamolo domani su quel campo alle 21:00, quando inizia la partita. Dimostriamo la nostra migliore, migliore, migliore, migliore versione e vinciamo la partita. Per ribaltare la situazione servirà di nuovo, molte delle cose che abbiamo fatto nella prima partita, meglio, con maggiore costanza. Se ci riusciamo, le probabilità di successo saranno molto, molto vicine a noi. Siamo più che capaci, l’abbiamo fatto in Europa contro ogni previsione, probabilmente nessuno avrebbe mai detto che saremmo arrivati ​​a questa posizione. Quindi anche quello è andato contro la storia. Quindi, facciamo la nostra storia. Ora dobbiamo usare la motivazione per canalizzare quell’energia, quell’emozione, quella debolezza che tutti abbiamo dentro per dare il massimo e giocare al miglior livello possibile, al livello più alto che ognuno di noi avrà domani, per ottenere il risultato di cui abbiamo bisogno in quella finale“.

COME ARRIVA IL PSG – Luis Enrique dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Marquinhos e Pacho e sulle fasce da Hakimi e Nuno Mendes. A centrocampo Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Tridente offensivo composto da Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.

COME ARRIVA L’ARSENAL – Arteta potrebbe optare per il modulo speculare con Raya in porta e con una difesa a quattro formata da Legname, Saliba, l’ex Spezia Kiwior e Lewis-Skelly. A centrocampo Ødegaard, Partey e Riso. Attacco affidato a Merino, affiancato da Saka e Martinelli.

L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.