Cosenza – Reggina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cosenza – Reggina del 5 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 12° del campionato di Serie B 2021/2022

COSENZA – Venerdì 5 novembre, alle ore 20.30, allo Stadio “San Vito-Marulla”, andrà in scena Cosenza – Reggina, anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022.Una sfida tra due squadre che cercano riscatto dopo una sconfitta. I padroni di casa, dopo il successo contro la Ternana, hanno perso contro il Lecce, mentre gli ospiti, reduci da tre ko di fila, sono stati sconfitti in casa dal Cittadella. Il Cosenza é quattordicesimo, in solitaria, con 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte con 12 reti fatte e 17 subite. La Reggina, invece, é quarta, a pari merito con il Benevento, a quota ha 19 punti con un percorso di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte: 12 le reti realizzate, 9 quelle incassate.

La cronaca con commento in diretta

L’arbitro

A dirigere il match sarà Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Grossi e De Meo; quarto uomo Gariglio. Al VAR Nasca, AVAR Peretti.

La presentazione del match

QUI COSENZA – Per il Cosenza probabile modulo 3-5-2 con Vigorito tra i pali e retroguardia composta da Minelli; Rigione, Pirrello. In cabina di regia Palmiero con Carraro e Anderson; sulle corsie Situm e Bittante. Davanti Gori e Caso.

QUI REGGINA – Probabile modulo 4-4-2 per Aglietti con Turati in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Cionek-Stavropoulos e da Loiacono e Di Chiara come esterni. In mezzo al campo Hetemaj e Crisetig; sulle corsie Rivas e Bellomo. Davanti Galabinov e Menez .

Le probabili formazioni di Cosenza – Reggina

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Minelli, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Anderson, Bittante, Caso, Gori. Allenatore: Zaffaroni.

REGGINA (4-4-2): Turati, Loiacono, Cionek, Stravropoulos, Di Chiara; Rivas, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Menez. Allenatore: Aglietti.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Cosenza – Reggina, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Reggina – Cittadella in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La gara sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno (canale 201 satellite), Sky Sport (canale 252 satellite) e in streaming sulla piattaforma Helbiz Live.