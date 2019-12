Cremonese-Empoli 1-0, il tabellino: rete decisiva di Claiton

Il tabellino di Cremonese-Empoli 1-0 il risultato finale: gol decisivo di Claiton per il successo della squadra di Baroni che vola agli ottavi.

CREMONA – Nel match valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020 la Cremonese batte l’Empoli 1-0 staccando il pass per gli ottavi di finale, la squadra di Baroni giocherà contro la Lazio. La rete decisiva del match porta la firma di Claiton con una deviazione ravvicinata dopo una conclusione di Castagnetti. Vittoria importante per i padroni di casa che riscattano il pareggio interno contro il Livorno mentre continua la crisi della squadra di Muzzi.

Cremonese-Empoli 1-0: il tabellino del match

CREMONESE (3-5-2): Volpe; Claiton, Bianchetti (46′ Migliore), Caracciolo, Mogos, Arini, Castagnetti Soddimo (68′ Valzania), Renzetti, Ceravolo (84′ Ciofani), Palombi. A disposizione: Ravaglia, Agazzi, Bignami, Cella, Girelli, Zortea, Migliore, Valzania, Gustafson, Piccolo, Ciofani, Spini. Allenatore: Baroni

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Nikolaou, Pirrello; Frattesi (79′ Ricci), Bajrami, Laribi, Fantacci, Balkovec (62′ Bandinelli); Mancuso, Piscopo (70′ Merola). A disposizione: Brignoli, Perucchini; La Gumina, Belardinelli, Bandinelli, Merola, Cannavò, Ricci, Matteucci, Viti Allenatore: Muzzi

RETI: 35′ Claiton (C)

AMMONIZIONI: Claiton, Castagnetti (C), Nikolaou (E)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Giovanni Zini