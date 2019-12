Cremonese – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cremonese – Empoli del 3 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

CREMONA – Mercoledì 3 dicembre alle ore 15 andrà in scena Cremonese – Empoli, incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Entrambe le squadre non stanno attraversando un gran momento e la Coppa Nazionale potrebbe rappresentare un’occasione di riscatto. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Livorno e in classifica occupano la quattordicesima posizione con 17 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che vengono dalla rovinosa sconfitta di Frosinone e in classifica occupano l’undicesima posizione con 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 3 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CREMONESE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Ravaglia in porta, pacchetto difensivo composto da Claiton, Terranova e Caracciolo. A centrocampo Arini in cabina di regia con Gustafson e Valzani mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Mogos e Renzetti. In attacco tandem offensivo composto da Soddimo e Palombi.

QUI EMPOLI – I toscani dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 con Provedel in porta, reparto difensivo composto da Bajrami e Balkovec sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maietta e Nikolaou. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Dezi e Bandinelli mezze ali mentre davanti Laribi alle spalle della coppia d’attacco formata da Mancuso e La Gumina.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cremonese – Empoli, valevole per il quarto turno della Coppa Italia 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI SPORT CANALE 57.

Le probabili formazioni di Cremonese – Empoli

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Claiton, Terranova, Caracciolo, Mogos, Gustafson, Arini, Valzania, Renzetti, Soddimo, Palombi. Allenatore: Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Bajrami, Maietta, Nikolaou, Balkovec, Bandinelli, Ricci, Dezi, Laribi, La Gumina, Mancuso. Allenatore: Muzzi

STADIO: Giovanni Zini