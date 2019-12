Coppa Italia, Genoa – Ascoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Genoa – Ascoli: partita del quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Tutto pronto al Luigi Ferraris per l’incontro tra Genoa – Ascoli, partita valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2019/2020. I padroni di casa scendono in campo col 3-5-2 con il tandem d’attacco Cleonise e Pinamonti, gli ospiti scendono sul terreno di gioco col 4-3-1-2: la coppia d’attacco Beretta e Ardemagni supportati da Ninkovic. Dirigerà il match il signor Ayroldi della sezione di Molfetta.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Ascoli

GENOA (3-5-2): Jandrei; Biraschi, Romero, Criscito; Jagiello, Agudelo, Cassata, Radovanovic, Pajac; Cleonise, Pinamonti. A disposizione: Marchetti, Radu, Goldaniga, Pandev, Sturaro, Favilli, Rovella, Klimavicius, Eboua. Allenatore: Thiago Motta

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Ferigra, Valentini, D’Elia; Gerbo, Troiano, Brlek; Ninkovic; Beretta, Ardemagni. A disposizione: Leali, Cavion, Petrucci, Scamacca, Rosseti, Scorza, Gravillon, Da Cruz, Chajia, Padoin, Brosco, Andreoni. Allenatore: Zanetti

STADIO: Luigi Ferraris