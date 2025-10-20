Diretta Cremonese-Udinese di Lunedì 20 ottobre 2025: vantaggio grigiorosso in avvio con Terracciano, pareggio di Zaniolo poco dopo l’intervallo

CREMONA – Nel posticipo della settima giornata di Serie A, Cremonese e Udinese si sono affrontate allo stadio Giovanni Zini in una sfida equilibrata e combattuta. Il match, terminato 1-1, ha visto le reti di Filippo Terracciano e Nicolò Zaniolo, protagonisti di un confronto che ha confermato la solidità delle due squadre in avvio di stagione. Per la Cremonese di Davide Nicola si tratta del quarto risultato utile consecutivo, mentre l’Udinese di Runjaic continua a cercare continuità dopo un avvio altalenante.

Indice:

Il tecnico Davide Nicola ha sottolineato la crescita della sua squadra e l’impatto positivo di Vardy, all’esordio dal primo minuto. Runjaic, invece, ha evidenziato la capacità dell’Udinese di reagire e il valore del punto conquistato in trasferta.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: CREMONESE-UDINESE 1-1 SECONDO TEMPO 48' triplice fischio, finisce 1-1 allo Zini tra Cremonese e Udinese. Zaniolo ha risposto nella ripresa al gol iniziale di Terracciano. Vi ringraziamo per l'attenzione alle prossime dirette di Calciomagazine 47' dall'altra parte Davis conquista un angolo. Palla sul primo palo con colpo di testa di Karlstrom ma respinge la difesa! 46' su errore in impostazione, Sarmiento vede Vardy, bella sterzata in area e conclusione respinta in angolo dalla difesa. Batte Vasquez verso il secondo palo dove non ci arriva nessuno, lamentele per un tocco di Solet non visto. Rinvio dal fondo lungo per Okoye 44' assegnati 3 minuti di recupero 41' dentro Ehizibue per Zanoli mentre Miller per Atta 40' bella palla lavorata da Zanoli, scarico per Solet ma in corsa dal limite spara alto 39' fallo di Vardy su Solet, giallo per lui 35' subito una chance per Davis che in area calcia basso in diagonale di poco a lato! 33' imbucata per Vardy che stacca in profondità costringendo al fallo Kabasele, giallo per lui. Punizione battuta da Vasquez verso il primo palo sfruttando la barriera messa male, palo centrato! 32' angolo di Vasquez, allontana la difesa 29' Bonazzoli e Vandeputte fuori per Vasquez e Sarmiento mentre Davis subentra a Zaniolo 28' punizione di Atta quasi al limite dell'area ma palla molto alta sopra la traversa 23' ottima chiusura di Bianchetti su Buska e fallo conquistato 21' sponda aerea di Buska in area per Pietrowski ma destro un pò strozzato a lato ma c'è stata una leggera deviazione. Sul corner resta in possesso palla la squadra friulana sempre più intraprendente minuto dopo minuto in questa ripresa 16' dentro Barbieri e Lordkipanidze per Zerbin e Payero da una parte, Pietrowski e Buska per Ekkelenkamp e Bayo 16' cross basso di Atta con il tacco nello scambio in area con Solet, cross basso intercettato da Bayo ma a lato! 16' cartellino giallo per Payero 15' verticalizzazione in campo aperto di Bonazzoli per Vardy ma in area nell'uno contro uno con Okoye prova uno scavino e chiusura perfetta! 13' fermato in offside Kabasele che ricevuto palla da Zaniolo in area aveva calciato sull'esterno della rete 10' conclusione debole e rasoterra di Payero, pallone sul fondo 6' ZANIOLO! Pareggio dell'Udinese! Cross morbido di Zanoli sul secondo palo per il colpo di testa vincente nonostante il tentativo di Baschirotto sulla linea di porta 2' subito un angolo per l'Udinese, nessun cambio nell'intervallo. Anticipo di Pezzella su Kabasele si riparte con il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' squadre negli spogliatoi, 1-0 per la Cremonese in virtù del gol di Terracciano dopo 4 minuti. Piccola pausa e torniamo 46' intervento in ritardo di Vandeputte su Atta, giallo per lui 44' tiro frettoloso da fuoriarea per Bonazzoli, mira alta 44' un minuto di recupero 42' azione personale di Vandeputte con il mancino dal limite non inquadra lo specchio della porta 40' anticipo in area di Zanoli in area su Zaniolo che si lamenta un pò per una leggera trattenuta 35' fermato in offside millimetrico Bayo che imbucato in area aveva impegnato sul primo palo Silvestri 31' punizione di Pezzella, buco difensivo ma la sponda di Baschirotto non viene raccolta da nessuno quindi pochi istanti più tardi conclusione pericolosa di Bonazzoli che centra la traversa! 30' giallo a Goglichidze per intervento su Payero, l'arbitro ha interrotto il gioco con una potenziale occasione di 2 contro 1 fermata sul nascere 27' secondo angolo per la Cremonese con Vandeputte dalla bandierina. Sugli sviluppi arriva Zerbin a calciare di potenza in area ma Karlstrom devia sul fondo. Altro giro dalla bandierina con Okoye ad allontanare di pugni 22' sponda di Ekkelenkamp che restituisce in area l'uno due ad Atta ma conclusione un pizzico frettolosa e alta 21' ci prova Terracciano a liberare Vardy in area ma provvidenziale il raddoppio di marcatura di Kabasele 16' lancio di Vandeputte per Vardy fermato in offside 14' contrasto in area tra Zaniolo e Bondo che è bravo a sbarrargli la strada senza commetter fallo 8' partenza grintosa della squadra di Nicola che ha sorpreso quella di Runjaic alla prima occasione 4' TERRACCIANO! Cremonese subito in vantaggio!! Punizione ben calibrata di Vandeputte dalla sinistra per il colpo di testa del compagno sotto la traversa, prova a toccarla Okoye ma senza riuscire ad alzare la sfera 3' primo angolo affidato a Vandeputte, palla sul primo palo allontanata da Karlstrom che pochi istanti dopo interviene in ritardo sul belga 2' braccio largo di Zaniolo su Bianchetti, punizione per la Cremonese Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Cremonese nella classica maglia grigiorossa, Udinese in quella gialla Cremonese e Udinese in campo, siamo pronti a seguire assieme il posticipo della settima giornata Tutto pronto allo stadio Zini per il fischio d’inizio di Cremonese–Udinese, match valido per la prima giornata della nuova stagione. Le due squadre hanno ufficializzato le formazioni: confermato il modulo speculare 3-5-2 per entrambe le compagini. Cremonese, guidata da Davide Nicola, schiera tra i pali Silvestri, con Zerbin, Baschirotto e Bianchetti a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Terracciano, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella, mentre in attacco la coppia è composta da Bonazzoli e Jamie Vardy, all’esordio in maglia grigiorossa. Udinese, sotto la guida di Nenad Runjaic, risponde con Okoye in porta e una difesa a tre formata da Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulle fasce ci sono Zanoli e Kamara, con Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta a presidiare la mediana. In avanti, fiducia a Bayo e Zaniolo. TABELLINO CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Zerbin (dal 16' st Barbieri), Baschirotto, Bianchetti; Terracciano, Payero (dal 16' st Lordkipanidze), Bondo, Vandeputte (dal 29' st Vazquez), Pezzella; Bonazzoli (dal 29' st Sarmiento), Vardy. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Nicola. UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli (dal 41' st Ehizibue), Ekkelenkamp (dal 16' st Piotrowski), Karlstrom, Atta (dal 41' st Miller), Kamara; Bayo (dal 16' st Buksa), Zaniolo (dal 29' st Davis). A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller. Allenatore: Runjaic. Reti: al 4' pt Terracciano, al 6' st Zaniolo Ammonizioni: Goglichidze, Vandeputte, Payero, Kabasele, Vardy, Zerbin Recupero: 1' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Zerbin, Baschirotto, Bianchetti; Terracciano, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Bayo, Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller. Allenatore: Runjaic.

Runjiaic alla vigilia

In vista della trasferta di Cremona, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha espresso soddisfazione per il ritorno dei nazionali senza infortuni e per il lavoro svolto durante la sosta. In particolare, ha sottolineato come giocatori come Bayo abbiano potuto migliorare la propria condizione fisica, raggiungendo ora il pieno recupero. Il bilancio delle due settimane è stato definito positivo: la squadra ha lavorato sull’intensità e si presenta motivata all’appuntamento del “Zini”.

Runjaic ha riconosciuto la solidità della Cremonese, definendola una formazione compatta, ben organizzata e pericolosa sulle palle inattive. Ha evidenziato come i grigiorossi vantino maggiore esperienza in Serie A rispetto ai suoi uomini e come il campo di Cremona sia tra i più ostici del campionato. Ha inoltre ricordato che la squadra di Nicola era imbattuta fino alla scorsa giornata, confermandosi una delle sorprese di questo avvio di stagione.

Il tecnico tedesco ha infine ribadito che l’Udinese è pronta a dare tutto per 90 minuti, consapevole che per ottenere un risultato positivo saranno determinanti la mentalità e la capacità di vincere i duelli.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Barone e Biffi. Quarto ufficiale: Zanotti. Al Var ci sarà La Penna, Avar Marini.

Presentazione del match

Lunedì 20 ottobre alle ore 20:45, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, andrà in scena il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Una sfida che mette in palio punti pesanti per due squadre separate da una sola lunghezza in classifica e desiderose di rilancio dopo un turno interlocutorio. La Cremonese di Davide Nicola arriva dalla prima sconfitta stagionale, un pesante 4-1 incassato a San Siro contro l’Inter che ha interrotto una striscia positiva di cinque gare. I grigiorossi restano comunque decimi con 9 punti, frutto di un avvio convincente. L’Udinese, guidata da Kosta Runjaic, segue a 8 punti e ha pareggiato nell’ultimo turno contro il Cagliari. I friulani non vincono da tre giornate e cercano il bottino pieno per rilanciarsi dopo le sconfitte contro Sassuolo e Milan.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Nessuno squalificato per i lombardi, ma l’infermeria resta affollata: out Audero, Collocolo, Moumbagna e Terracciano. Nicola dovrebbe confermare il 3-5-2 con Silvestri tra i pali e il trio difensivo composto da Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti. Sulle corsie spazio a Floriani Mussolini e Pezzella, mentre in mezzo al campo agiranno Grassi, Bondo e Vandeputte. In attacco, conferma per Vazquez, affiancato da Jamie Vardy, pronto a guidare l’offensiva.

COME ARRIVA L’UDINESE – Anche per i bianconeri nessuno squalificato, ma resta indisponibile Kristensen. I friulani si schierano a specchio con il 3-5-2: in porta Okoye, difesa affidata a Goglichidze, Kabasele e Solet. Sulle fasce ci saranno Zanoli e Kamara, mentre in mezzo spazio a Piotrowski, Karlstrom e Atta. Davanti, tandem offensivo composto da Davis e Zaniolo, chiamato a dare qualità e imprevedibilità.

Probabili formazioni di Cremonese-Udinese

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy. Allenatore: Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Sky Sport Calcio (201), Sky Sport Calcio (251). In streaming su SkyGo e NOW.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.