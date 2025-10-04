Inter-Cremonese 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Cremonese di Sabato 4 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Sabato 4 ottobre, alle 18, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter ospita la Cremonese per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

La squadra di Chivu arriva all’appuntamento con 9 punti in classifica, frutto di un avvio solido e di quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe, le ultime due senza subire gol (contro il Cagliari e contro lo Slavia Praga). I numeri raccontano di un attacco prolifico (13 reti) e una difesa che ha concesso 7 gol, ma soprattutto di una squadra che ha ritrovato compattezza e continuità. Il bilancio storico contro la Cremonese è nettamente favorevole: in 16 confronti in Serie A, l’Inter ha vinto 13 volte, pareggiato due e perso una sola gara.

Ma la Cremonese di Davide Nicola non arriverà Milano per fare da comparsa. I grigiorossi, neopromossi con ambizioni e coraggio, hanno stupito tutti con un avvio brillante: 9 punti in cinque giornate, imbattibilità mantenuta e terzo posto condiviso proprio con Inter e Atalanta. L’esordio è stato da copertina, con il clamoroso 2-1 a San Siro contro il Milan, deciso da una rovesciata spettacolare di Bonazzoli. Poi il successo casalingo sul Sassuolo (3-2), e tre pareggi consecutivi contro Verona, Parma e Como, che hanno certificato la solidità e la maturità del gruppo.

Nicola ha saputo trasmettere identità e spirito battagliero, e la Cremonese si presenta al Meazza con la consapevolezza di potersela giocare. L’Inter, dal canto suo, sa che non può permettersi distrazioni: la vetta è lì, ma la concorrenza è agguerrita.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: INTER-CREMONESE 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 20' altre occasioni per i nerazzurri ancora con Mkhitaryan, questa volta tiro più insidioso dal limite, ottimi riflessi per Silvestri 18' chance per Mkhitaryan su assist di Lautaro in area ma conclusione troppo sul portiere che respinge 16' conclusione con il destro dal limite di Frattesi verso il palo alla sinistra di Silvestri. Tuffo plastico a deviare sul fondo! Sul corner Dimarco a giro e palla direttamente sul fondo 12' RADDOPPIO DELL'INTER! Sugli sviluppi del corner palla al limite per Dimarco, conclusione sporcata da Akanji a sorprendere il portiere. Attenzione gol annullato perchè il giocatore dell'Inter era al di là della linea difensiva quindi offside 11' cross di Lautaro, difesa che si rifugia in angolo. Dimarco verso la porta con Silvestri a deviare sopra la traversa 9' conclusione dal limite di Sanabria deviata da un difensore, cambia la traiettoria ma Sommer è attento nel bloccare la sfera 6' LAUTARO! INTER IN VANTAGGIO! Palla recuperata da Barella, apertura su Bonny che in area è altruista nel servire il compagno libero di calciare con il mancino da due passi 1' appena 30 secondi con Dimarco a crossare dal fondo sul primo palo inserimento di Frattesi ma il suo mancino è largo! Si parte con il calcio d'avvio per la Cremonese in maglia a sfondo chiaro, Inter nella tradizionale nerazzurra Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Inter-Cremonese. Dalle ore 18 seguiremo assieme la sfida intanto i due tecnici hanno fatto le loro scelte sugli undici da mandare in campo. Cristian Chivu schiera un'Inter offensiva e compatta, con Sommer tra i pali e una difesa a tre composta da Akanji, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce spazio alla spinta di Dumfries e Dimarco, mentre il centrocampo è affidato alla regia di Mkhitaryan, con Barella e Frattesi pronti a inserirsi. In attacco, la novità è Bonny al fianco del capitano Lautaro Martinez, a caccia di gol e leadership. Davide Nicola risponde con un 3-4-2-1 equilibrato. Silvestri difende la porta, protetto da Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo, Grassi e Bondo garantiscono muscoli e geometrie, mentre Floriani Mussolini e Pezzella presidiano le corsie. In avanti, Vazquez e Johnsen agiranno alle spalle dell’unica punta Sanabria, chiamato a concretizzare. TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani Mussolini, 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria. A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola. Reti: al 6' pt Lautaro Ammonizioni: Recupero:

Le formazioni ufficiali di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani Mussolini, 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria. A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

Chivu alla vigilia

Chivu ha spiegato che, pur ricevendo spesso richieste di comunicare la formazione in anticipo o a ridosso della gara, preferisce mischiare le carte durante gli allenamenti per responsabilizzare i suoi giocatori. Ha sottolineato che qualcuno può anche irritarsi pensando di non essere titolare, ma per lui è fondamentale che tutti si facciano trovare pronti e sappiano incanalare quella rabbia in energia agonistica. Finora, ha sempre comunicato la formazione circa tre ore prima del match.

A proposito della Cremonese, ha riconosciuto che si tratta di una squadra fisica, ben organizzata e guidata da un tecnico capace di trasformare il gruppo. Secondo Chivu, i giocatori della Cremonese sono esperti, sanno leggere i momenti della partita e scendono in campo con cuore e umiltà.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Cicero e Politi. Il quarto ufficiale sarà Rapuano, mentre al VAR ci sarà Gariglio, con Di Bello come assistente.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – I nerazzurri di Chivu dovrebbero presentarsi con il 3-5-2, confermando Bonny al fianco di Lautaro in attacco, complice l’indisponibilità di Thuram. In porta ci sarà Martinez, mentre la linea difensiva sarà composta da Akanji, Acerbi e Carlos Augusto. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a presidiare la zona centrale del campo.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Restano ai box Audero, Collocolo e Moumbagna. La Cremonese di Davide Nicola risponde con lo stesso modulo, affidandosi all’esperienza di Silvestri tra i pali e al terzetto difensivo formato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo, Zerbin e Pezzella agiranno sugli esterni, mentre Grassi, Payero e Pezzella comporranno la cerniera centrale. In avanti, confermata la coppia Bonazzoli-Sanabria, con l’obiettivo di sorprendere una delle big del campionato.

Probabili formazioni di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

