Torres-Sambenedettese 0-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Torres-Sambenedettese di Sabato 4 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

SASSARI – Sabato 4 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari va in scena l’ottava giornata del Girone B di Serie C, con la Torres chiamata a reagire dopo un avvio complicato e la Sambenedettese decisa a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica.

I rossoblù sardi occupano attualmente il diciassettesimo posto, frutto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte nelle prime sette uscite. Il bilancio reti è negativo (-4), con cinque gol segnati e nove incassati. Tra le mura amiche, la Torres ha raccolto una vittoria, un pari e due ko, con appena due reti all’attivo e quattro al passivo. L’ultima gara ha lasciato il segno: sconfitta interna per 0-1 contro l’Ascoli, che ha accentuato il momento di difficoltà.

Sul fronte opposto, la Sambenedettese arriva in Sardegna forte del sesto posto in classifica, conquistato con tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I marchigiani hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti otto, per una differenza reti positiva (+2). Fuori casa, il rendimento è solido: una vittoria e due pareggi in tre trasferte, con quattro gol fatti e tre subiti. Nell’ultimo turno, la squadra ha brillato con un convincente 4-2 casalingo contro la Juventus U23.

A dirigere la gara sarà Riccardo Tropiano di Bari, coadiuvato dagli assistenti Daniele Antonicelli di Milano e Usmani Ghani Arshad di Bergamo. Quarto Ufficiale Domenico Castellone di Napoli. Operatore FVS: Marco Pilleri di Cagliari.

TORRES: Zaccagno A., Fabriani C., Antonelli N., Mercadante M., Scheffer M. (dal 11' st Dumani S.), Brentan M., Sala M. (dal 37' st Bonin L.), Zecca G. (dal 11' st Carboni M.), Starita E. (dal 10' st Diakite A.), Di Stefano L. (dal 23' st Lunghi A.), Musso A.. A disposizione: Biagetti C., Bonin L., Carboni M., Diakite A., Dumani S., Fois A., Idda R., Lunghi A., Marano M., Masala A., Petriccione D., Zambataro E.



SAMBENEDETTESE: Orsini T., Zoboletti A., Pezzola L., Zini A., Tosi F., Toure M., Bongelli R. (dal 22' st Paolini S.), Candellori K. (dal 37' st Lulli L.), Konate A. (dal 22' st Marranzino P.), Eusepi U. (dal 32' st Sbaffo A.), Toure N. (dal 37' st Scafetta F.). A disposizione: Alfieri V., Battista N., Chelli M., Cultraro G., Grillo M., Iaiunese C., Lulli L., Marranzino P., Martins K., Sbaffo A., Scafetta F., Vesprini R.



Reti: al 1' pt Eusepi U. (Sambenedettese) , al 42' pt Konate A. (Sambenedettese) .



Ammonizioni: al 15' st Sala M. (Torres) al 29' st Toure M. (Sambenedettese), al 45' st Lulli L. (Sambenedettese).

Presentazione del match

Probabili formazioni di Torres-Sambenedettese

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca, Sala, Giorico, Dumani; Lunghi, Bonin; Musso. Allenatore: Michele Pazienza.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi; Touré, Alfieri, Candellori; Konaté, Eusepi, Touré. Allenatore: Ottavio Palladini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 255 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.