Diretta di Pontedera-Vis Pesaro di Lunedì 20 ottobre 2025: dopo undici minuti sblocca un’autorete di Gueye, raddoppio a inizio ripresa di Jallow

PONTEDERA – Nella decima giornata del girone B di Serie C, la Vis Pesaro conquista tre punti preziosi sul campo del Pontedera, imponendosi per 2-0 allo stadio “Ettore Mannucci”. Una gara decisa da episodi chiave: un autogol sfortunato di Gueye e una rete di Jallow nella ripresa. I granata, poco incisivi in fase offensiva, chiudono in inferiorità numerica per l’espulsione di Battimelli nei minuti di recupero.

Cronaca della partita

La partita si sblocca già all’11’, quando un rimbalzo tradisce Gueye, che nel tentativo di liberare l’area devia il pallone nella propria porta. Il Pontedera accusa il colpo ma prova a reagire con Ianesi e Vitali, senza però impensierire seriamente Pozzi. La Vis Pesaro gestisce con ordine e chiude il primo tempo in vantaggio.

Al 9’ arriva il raddoppio: Jallow sfrutta un’azione ben costruita e batte Biagini con un diagonale preciso. Il Pontedera prova a rientrare in partita con gli ingressi di Nabian, Battimelli e Pietrelli, ma la manovra resta sterile. Nel finale, nervosismo e cartellini: Battimelli riceve il rosso diretto all’88’ per un intervento scomposto. La Vis Pesaro controlla e porta a casa una vittoria meritata.

Tabellino

PONTEDERA: Biagini V., Gueye O. (dal 1′ st Polizzi M.), Pretato M., Vona E., Perretta G., Manfredonia M. (dal 39′ st Pietrelli R.), Ladinetti R., Migliardi F., Vitali P. (dal 33′ st Nabian H.), Ianesi S., Andolfi T. (dal 39′ st Battimelli G.). A disposizione: Bassanini R., Battimelli G., Beghetto L., Cerretti C., Coviello A., Faggi F., Milazzo S., Nabian H., Paolieri L., Pietrelli R., Polizzi M., Strada N., Tempre M., Vannucchi T.

VIS PESARO: Pozzi A., Ceccacci M., Primasso A., Bove D. (dal 33′ st Nina C.), Vezzoni F. (dal 45’+9 st Forte M.), Berengo N. (dal 45’+10 st Bocs R.), Pucciarelli M., Mariani E. (dal 25′ st Tavernaro F.), Zoia R., Nicastro F., Jallow S. (dal 32′ st Stabile D. P.). A disposizione: Ascione S., Beghetto A., Bocs R., Forte M., Franchetti Rosada L., Fratti D., Guarnone A., Nina C., Stabile D. P., Tavernaro F., Ventre A.

Reti: al 11′ pt Gueye O. (Vis Pesaro) autogol, al 9′ st Jallow S. (Vis Pesaro) .

Ammonizioni: al 34′ st Pretato M. (Pontedera), al 41′ st Vona E. (Pontedera), al 45′ st Battimelli G. (Pontedera).

Espulsioni: al 45’+8 st Battimelli G. (Pontedera).

Le formazioni ufficiali di Pontedera-Vis Pesaro

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Gueye, Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia, Ladinetti, Migliardi; Ianesi, Andolfi, Vitali. A disposizione: Vannucchi, Strada, Milazzo, Faggi, Polizzi, Paolieri, Pietrelli, Cerretti, Bassanini, Nabian, Tempre, Coviello, Beghetto, Battimelli. Allenatore: Menichini.

VIS PESARO (4-4-2): Pozzi; Zoia, Bove, Pucciarelli, Primasso; Vezzoni, Mariani, Berengo, Ceccacci; Jallow, Nicastro. Allenatore: Stellone

Presentazione del match

La decima giornata del girone B di Serie C si chiude lunedì 20 ottobre alle ore 20.30 con il posticipo tra Pontedera e Vis Pesaro, in programma allo stadio “Ettore Mannucci”. Una gara delicata per entrambe le formazioni, chiamate a dare una svolta al proprio cammino dopo un avvio di stagione complicato.

Il Pontedera, guidato da Leonardo Menichini, è reduce dal pesante 0-5 incassato sul campo dell’Ascoli e cerca riscatto davanti al proprio pubblico. I granata occupano attualmente la sedicesima posizione con 8 punti in nove giornate, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Il dato più critico riguarda la differenza reti: 7 gol fatti, 19 subiti. In casa, il bilancio è leggermente migliore: due successi e due ko in quattro gare.

La Vis Pesaro di Roberto Stellone arriva al “Mannucci” con un punto in più in classifica: 9 punti, frutto di una vittoria, sei pareggi e due sconfitte. I biancorossi sono squadra compatta, difficile da affrontare, come dimostra la differenza reti in perfetto equilibrio (8 gol fatti, 8 subiti). In trasferta, però, il rendimento è modesto: due pareggi e due sconfitte in quattro gare. Nell’ultimo turno, la Vis ha pareggiato 0-0 contro la Torres.

A dirigere la gara sarà Cristiano Ursini di Pescara. Gli Assistenti designati sono Nirintsalama T. Andriambelo della sezione di Roma 1 e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale Mattia Nigro di Prato, Operatore FVS Roberto Palermo di Pisa.

COME ARRIVA IL PONTEDERA – Il tecnico Leonardo Menichini dovrebbe confermare il 3-4-1-2, con Biagini tra i pali e una linea difensiva composta da Corradini, Pretato e Vona. Sulle fasce agiranno Perretta e Bassanini, mentre in mezzo al campo spazio a Manfredonia e Faggi. Sulla trequarti, fiducia a Scaccabarozzi, chiamato a innescare il tandem offensivo formato da Ianesi e Vitali, quest’ultimo miglior marcatore stagionale dei granata.

COME ARRIVA LA VIS PESARO – Per la Vis Pesaro, il tecnico Roberto Stellone dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2. In porta ci sarà Pozzi, protetto dalla linea difensiva composta da Zoia, Primasso, Pucciarelli e Nina. A centrocampo, sulle corsie agiranno Vezzoni e Tavernaro, mentre in mezzo spazio a Mariani e Berengo. In attacco, conferma per la coppia Jallow-Nicastro, con l’obiettivo di scardinare la retroguardia toscana.

Probabili formazioni di Pontedera-Vis Pesaro

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia, Faggi, Bassanini; Scaccabarozzi; Ianesi, Vitali. Allenatore: Menichini.

VIS PESARO (4-4-2): Pozzi; Zoia, Primasso, Pucciarelli, Nina; Vezzoni, Mariani, Berengo, Tavernaro; Jallow, Nicastro. Allenatore: Stellone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.