Crotone – Fiorentina: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Crotone – Fiorentina del 22 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Serie A

CROTONE – Sabato 22 maggio, allo Stadio Scida, va in scena Crotone – Fiorentina, gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. I padroni di casa, già matematicamente retrocessi, sono reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro il Benevento e in classifica sono penultimi, con 22 punti, frutto di 6 successi, 4 pareggi e 27 sconfitte; 45 gol fatti e ben 92 subiti. Il bilancio nelle ultime cinque partite é di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte: 7 reti fatte e 12 incassate. La Viola viene dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Napoli ed é tredicesima a quota 39 con un percorso di 9 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte: 47 gol fatti e 59 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitte realizzando 6 gol e subendone altrettanti. La gara di andata si è chiusa con la vittoria della Fiorentina per 2-1. Pronostico a favore degli ospiti con vittoria quotata mediamente a 2,00.

La cronaca del match e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CROTONE:. A disposizione:. Allenatore: Serse Cosmi.



FIORENTINA:. A disposizione:. Allenatore: Giuseppe Iachini.



Reti: al ' pt . Serse Cosmi.Giuseppe Iachini.al ' pt .

La presentazione del match

QUI CROTONE – Cosmi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Festa in porta dal primo minuto, reparto arretrato formato da Magallan, Marrone e Golemic. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Benali e Zanellato mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a DijdiJ e Molina. In attacco Pavoletti e Punas e Simy.

QUI FIORENTINA – Modulo speculare per la squadra di Iachini con Terracciano in porta e difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. In cabina di regia Pulgar con Bonaventura e Castrovilli mezzali; Venuti e Biraghi sulle corsie esterne. Coppia d’attacco formata da Ribery e Vlahovic.

Le probabili formazioni di Crotone – Fiorentina

CROTONE (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone, Golemic; Djidji, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Fiorentina, valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva Su Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 satellite). Per gli abbonati a Sky esiste anche un’altra opzione per assistere al match tra Genoa e Cagliari, ovvero l’applicazione Sky Go. Tramite questo strumento, potrà essere seguita la partita in streaming su supporti come pc, smartphone e tablet. Infine, c’è un’ulteriore opportunità per godersi le emozioni della sfida ed è NOW: il servizio di streaming e on demand di Sky. Usufruendo di questa possibilità, ovviamente acquistando uno dei pacchetti dedicati, c’è la possibilità di guardare gli eventi più importanti della programmazione proposta da dall’emittente satellitare.