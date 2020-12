Crotone – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Crotone – Spezia del 12 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A

CROTONE – Sabato 12 dicembre alle ore 15 si giocherà Crotone – Spezia, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione pitagorica che viene dalla brutta sconfitta casalinga contro il Napoli ed in classifica occupa l’ultimo posto solitario con 2 punti. Dall’altra parte troviamo gli Aquilotti che sono reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio ed in classifica occupano la quattordicesima posizione, insieme a Udinese e Parma, con 10 punti. Le due compagini si affronteranno per la prima volta nella massima serie.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CROTONE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Magallan, Marrone e Luperto. A centrocampo Zanellato in cabina di regia con Crociata e Vulic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Molina e Reca. In attacco tandem offensivo composto da Messias e Simy.

QUI SPEZIA – Italiano dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Sala e Bastoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Terzi ed Erlic. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Maggiore ed Estevez mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Gyasi, Nzola e Farias.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Spezia, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Crotone – Spezia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Crociata, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore, Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

STADIO: Ezio Scida