CRV 2023, i vincitori delle gare a Varano de’ Melagari

Lo scorso 6 agosto sono tornati in pista i piloti del CRV 2023 con il quarto round, il commento di Alessandro De Gregori

VARANO – “Un quarto round all’altezza di una stagione, quella in corso di svolgimento, in cui tutti stanno dando il meglio e che si sta caratterizzando come una delle migliori in assoluto degli ultimi anni. Piloti, tecnici, meccanici, lo staff organizzatore, la Federazione che ci sostiene e lo sponsor tecnico Michelin: un caloroso ringraziamento per la professionalità e l’impegno che stanno mettendo, a dimostrazione della crescita continua del CRV”.

Così il novarese Alessandro De Gregori, presidente del Moto club TTN Racing e organizzatore del CRV 2023 che da quest’anno ha valenza interregionale riunendo Piemonte e Lombardia, ha commentato la quarta gara del Campionato svoltasi domenica 6 agosto scorso sul circuito parmense di Varano de’ Melagari, uno dei più impegnativi e spettacolari della stagione 2023 con i suoi 1.640 metri di pista. “I motori restano caldi e la voglia di fare bene intatta – rimarca De Gregori –: il campionato si sta avvicinando alla conclusione, ora siamo pronti per il gran finale di Cremona”. Domenica scorsa a Varano de’ Melagari si sono susseguite le emozioni ed il pubblico, in una giornata caratterizzata dal sole cocente, ha dimostrato ancora una volta il calore nei confronti dei propri beniamini. Il CRV, va sottolineato, gode del sostegno della Federazione e di un prestigioso sponsor tecnico, qual è la Michelin.

Di seguito i primi classificati delle categorie Expert, classi 1000 e 600, e Rookies, sempre classi 1000 e 600.

600 Expert, 1° classificato William Venesia; 600 Rockies, 1° classificato Walter Bruno; 1000 Expert, 1° classificato Alessandro Piovani (nella foto, per lui quarta vittoria su quattro gare); 1000 Rockies, 1° classificato Manfredi Timmunelli.