Danimarca – Finlandia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Danimarca – Finlandia del 12 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2020

COPENAGHEN – Sabato 12 giugno alle ore 18 andrà in scena Danimarca – Finlandia, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2020. Da una parte, dunque, c’è la Nazionale di Hjulmand che viene da tre successi in altrettante partite di qualificazioni mondiali e sono reduci da una vittoria ed un pareggio nelle amichevoli giocate, rispettivamente, contro Bosnia e Germania. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Kanerva che si è qualificata agli Europei chiudendo al secondo posto il suo girone, proprio alle spalle dell’Italia. Sono soltanto due i precedenti ufficiali tra Danimarca e Finlandia con il bilancio favorevole alla Nazionale danese che ha vinto in entrambe le occasioni.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 12 giugno alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI DANIMARCA – I danesi dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Maehle sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Christiansen. A centrocampo Hojbjerg e Delaney in cabina di regia mentre davanti spazio a Poulsen, Eriksen e Braithwiate alle spalle di Wind.

QUI FINLANDIA – Kanerva dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 5-3-2 con Hradecky in porta, pacchetto arretrato formato da Alho e Uronen sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Toivio, Arajuuri e O’Shaughnessy. A centrocampo Sparv in cabina di regia con Kauko e Kamara mezze ali mentre in attacco tandem offensivo composto da Pukki e Lod.

Le probabili formazioni di Danimarca – Finlandia

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind. Allenatore: Hjulmand

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Alho, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Kauko, Sparv, Kamara; Pukki, Lod. Allenatore: Kanerva

STADIO: Parken

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Danimarca – Finlandia, valido per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il canale 251. Sarà possibile guardare Danimarca – Finlandia anche in streaming. Il match sarà trasmesso anche su Sky Go e Now Tv e accessibile attraverso pc e dispositivi mobili.