DAZN presenta i contenuti per la stagione 2018/2019: c’è anche la Liga

Nel pomeriggio di oggi, attraverso una diretta sulle varie piattaforme social, DAZN ha presentato l’offerta per la stagione 2018/2019.

MILANO – E’ cominciata ufficialmente una nuova era. Nel pomeriggio di oggi, infatti, DAZN ha presentato i contenuti per la stagione sportiva 2018/2019. I principali diritti sportivi acquisiti da DAZN sono:

Liga

Ligue 1

Ligue 2

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Coppa d’Africa

FA Cup

EFL Cup (la Coppa di Lega inglese)

NFL

NHL

MLB,

Heineken Champions Cup

Guinness Pro14

UFC

Matchroom Boxing Bellator MMA

Showtime Boxing

PDC Darts

World Rally Championship.

L’annuncio fa seguito all’ottenimento da parte di DAZN dei diritti esclusivi per la trasmissione di 114 match a stagione di Serie A e di tutte le 462 partite della Serie B per i prossimi tre anni.

Soddisfazione nelle parole di James Rushton, CEO di DAZN: “Oggi inizia una nuova era per la trasmissione dello sport in Italia, e si compie un nuovo passo nel nostro viaggio per diventare il maggiore broadcaster sportivo al mondo. Dopo mesi di preparativi, siamo orgogliosi di svelare uno schieramento molto interessante di contenuti, su un’unica piattaforma, per una tariffa mensile accessibile, senza contratti a lungo termine. Abbiamo creato, qui come negli altri mercati dove siamo presenti, un modo migliore e più equo per guardare lo sport, pensato per le abitudini di visualizzazione contemporanee. Ciò è in linea con la nostra filosofia secondo cui gli appassionati devono venire al primo posto”.

Il primo appuntamento con il grande calcio in diretta su DAZN è in programma sabato 4 agosto, quando alle 14.00 PSG e Monaco scenderanno in campo a Shenzhen per il Trophée des Champions, la Supercoppa Francese, in quella che potrebbe essere la prima partita di Gianluigi Buffon con la squadra parigina. La prima partita di Serie A su DAZN sarà il big match Lazio-Napoli, previsto per sabato 18 agosto alle 20.30. Tra le altre partite, DAZN trasmetterà anche Napoli-Milan nella seconda giornata e Parma-Juventus nella terza.

Durante l’evento è stata presentata inoltre la squadra di talent di DAZN per la Serie A, che include:

Diletta Leotta (Conduttrice) Paolo Maldini (Brand ambassador) Andriy Shevchenko (Opinionista) Luis Figo (Opinionista) Francesco Guidolin (Opinionista) Roberto Cravero (Opinionista) Pierluigi Pardo (Telecronista e conduttore) Massimo Callegari (Telecronista) Stefano Borghi (Telecronista) Ricky Buscaglia (Telecronista) Edoardo Testoni (Telecronista) Riccardo Mancini (Telecronista) Giulia Mizzoni (Conduttrice)

L’accessibilità è l’elemento chiave della missione di DAZN: con una tariffa unica, di 9,99€ al mese, gli appassionati potranno infatti godere di tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma. I fan avranno inoltre il primo mese di prova gratuita e saranno liberi di disdire l’abbonamento in ogni momento.