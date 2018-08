Serie A – Inter, sorpasso del Barcellona per Arturo Vidal

L’ex centrocampista della Juventus è molto vicino alla compagine catalana e intanto si allena regolarmente con il Bayern Monaco.

MILANO – Il Barcellona sorpassa l’Inter nella corsa ad Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da radio, siti e giornali vicini al mondo della squadra catalana ci sarebbe già un accordo con il centrocampista cileno che, fino a poche ore fa, era letteralmente ad un passo dall’Inter. L’offerta della compagine di Valverde è di 25 milioni di euro con un triennale pronto alle stesse condizioni garantite dall’Inter (4-4,5 milioni a stagione). A confermare il sorpasso del Barcellona nei confronti dell’Inter ci ha pensato l’agente del calciatore con queste parole: “Il Barcellona è seriamente interessato”.

I dirigenti del club catalano, Pep Segura, Eric Abidal e Ramon Planes continuano a lavorare ad altre operazioni legate al centrocampo, ma la scelta di Vidal può soddisfare le richieste di Valverde vista la perdita di Paulinho, tornato in Cina dopo un solo anno dalle parti del Camp Nou. Nel frattempo il giocatore è tornato ad allenarsi nel ritiro di Tegernsee, in Baviera, dove il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha finalmente radunato la squadra al completo, compresi i giocatori reduci dal Mondiale russo. Vidal, alle prese con il recupero dall’infortunio, si è allenato regolarmente con i compagni.

Doccia fredda, dunque per l’Inter che adesso potrebbe concentrare tutte le sue forze economiche su Modric anche se Florentino Perez assicura: “L’unica possibilità che Modric vada via è pagando 750 milioni di euro”. Il croato incontrerà il presidente del Real Madrid ma la prossima settimana ma, secondo Marca, la sua permanenza non sarebbe in dubbio. Molto, o forse tutto quindi, dipenderà dalla volontà del calciatore: se Modric chiederà di essere ceduto, allora l’Inter continuerà ad alimentare il sogno di portarlo a Milano.