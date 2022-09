Quest’anno sarà la Defender a raccontare il viaggio e ad esprimere la valorialità del marchio Land Rover. Nelle diverse tappe saranno presenti anche altre vetture della gamma

E’ appena ripartito il nuovo calendario di “Emotional Landscapes”, l’iniziativa nata dalla partnership tra Jaguar Land Rover Italia e Italian Hospitality Collection (“A unique collection of luxury hotels”, come recita lo slogan), con l’obiettivo comune di proporre un’esclusiva rivisitazione delle esperienze emozionali legate al viaggio, all’insegna dell’unicità.

Jaguar Land Rover Italia e Italian Hospitality Collection hanno avviato questa collaborazione strategica lo scorso anno, ispirati dalla volontà di promuovere i valori condivisi dai due marchi, tra cui l’integrità, l’autenticità, il rispetto del territorio, l’eccellenza.

L’idea è nata dall’individuazione di un territorio comune, l’emozione, intesa come piacere o come adrenalina. E’ lei la protagonista di ogni viaggio firmato Jaguar Land Rover che trova la sua naturale conclusione nell’ospitalità elegante e ricercata dei resort di Italian Hospitality Collection e a bordo delle iconiche vetture dei brand. In particolare, quest’anno sarà la Defender a raccontare il viaggio e ad esprimere la valorialità del marchio Land Rover. E’ il modello icona per eccellenza che coniuga passioni ed emozioni con prestazioni eccezionali e desiderio di andare sempre oltre i propri limiti, Above & Beyond.

Nelle diverse tappe saranno presenti anche altre vetture della gamma Land Rover, con personalità ed identità ben distinte, per continuare questo viaggio con IHC tra passioni ed emozioni alla ricerca di esperienze esplorative attraverso “paesaggi emotivi”: Emotional Landscapes; un viaggio evocativo che, in ogni tappa, racconta un’emozione.

L’iniziativa, quindi, prosegue e presenta cinque nuove esperienze nei resort di IHC dove le emozioni sono di casa: Chia Laguna resort in Sardegna, Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa e Grotta Giusti Thermal Spa Resort in Toscana, Le Massif Hotel & Lodge Courmayeur in Valle d’Aosta.

Con Emotional Landscapes, i clienti Jaguar e Land Rover e Italian Hospitality Collection, potranno essere coinvolti in esperienze tailor made sotto il segno delle emozioni. Nella giornata dell’evento, sarà data agli ospiti la possibilità di scoprire il territorio circostante attraverso una driving experience su strada e in fuoristrada, a bordo della Defender 110 Phev, organizzata con il supporto degli istruttori del team Land Rover Experience.

Il calendario del viaggio si sviluppa in cinque tappe, da settembre a dicembre 2022, una per ciascun resort di Italian Hospitality Collection. Ogni tappa di questo viaggio sarà ispirata da un’emozione diversa e vedrà coinvolto un personaggio di spicco, quale portavoce dei ‘paesaggi evocativi’ di Emotional Landscapes.

Le cinque emozioni, fonte di ispirazione di questo nuovo viaggio, saranno: Evocazione, Ispirazione, Meraviglia, Audacia, Rispetto.

Si è appena svolta la prima tappa al Chia Laguna resort con l’Evocazione. Il mixologist di fama internazionale Patrick Pistolesi accompagnerà gli ospiti in un percorso nei cinque sapori del palato – dolce, amaro, aspro, secco e umami – partendo dagli archetipi per attivare i ricordi e generare il perfetto mix tra gusto e pensiero. Perché la creazione di un cocktail è prima di tutto un viaggio emozionale, una miscela di idee, storie e soprattutto persone.

Protagonista della seconda tappa è l’Ispirazione, il 15 ottobre 2022 a Grotta Giusti Thermal Spa Resort. Questo luogo di pace e benessere si carica di poesia grazie all’ispirazione di un duo d’eccellenza della musica da camera. Il violoncello del Maestro Valeriano Taddeo e il violino del Maestro Marco Fiorentini offriranno il loro repertorio all’acustica indimenticabile della grotta termale, per immergere i sensi in una solenne e totalizzante sensazione.

Ci sarà poi la Meraviglia il 5 novembre 2022 al Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat. Il mondo dell’arte e quello dei profumi uniti in un connubio sorprendente. Un workshop alla scoperta della creatività e delle tecniche di uno dei nasi più famosi del mondo: Laura Bosetti Tonatto.

Il 19 novembre 2022 a Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa sarà la volta dell’Audacia. Un’esclusiva exhibition di arte contemporanea, che racconta l’audacia attraverso l’esempio reale di una selezione di opere. Un incontro con l’arte arricchito dal racconto live del famoso critico d’arte e giornalista Nicolas Ballario.

Infine, l’ultima tappa sarà dedicata al Rispetto con il Maestro indiscusso della ristorazione italiana Igles Corelli, il 17 dicembre 2022 a Le Massif Hotel & Lodge Courmayeur. Uno show-cooking alla scoperta della cucina circolare, fatta di tecniche inaspettate e soluzioni creative basate su concetti di circolarità e no waste. Per rispondere alla domanda “è possibile fare alta cucina utilizzando ogni singola parte degli ingredienti, senza generare sprechi?”.

Un viaggio atipico quello pensato da Jaguar Land Rover Italia e Italian Hospitality Collection, che punta a raccontare il valore più intrinseco di una destinazione andando oltre la sua morfologia, disegnando rotte di un percorso che mira a trasformare le sensazioni che proviamo in memoria emotiva, un ricordo persistente che non è legato solo al territorio, ma alle emozioni e a ricordi indelebili.